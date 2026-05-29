Présent sur l'émission RMC de "Rothen s'enflamme", Jean-Michel Larqué a livré son ressenti sur le barrage de Ligue 1 entre l'ASSE et l'OGC Nice (0-0) joué ce mardi soir à Geoffroy Guichard. Voici ses mots.

Jean-Michel Larqué : « J’ai été surpris parce que la dernière fois que j’ai vu les Niçois, c’était en finale de Coupe de France et je les avais trouvés pas mal. Je me disais qu’il y avait des joueurs de qualité. Je pensais naïvement que ce que m’avaient montré les Niçois en finale de Coupe de France, avec les deux frappes sur les poteaux et les 40 000 supporters de Geoffroy-Guichard, allait déboucher sur un match vivant et intéressant. Je n’ai rien vu de tout ça.

Je vais évacuer quelque chose : je commence à en avoir ras-le-bol de ces barrages. Je n’aime pas ça. Il n’y a qu’à faire deux montées, deux descentes, ou trois, et que ce soit clair dès le départ. Parce que là, on fait tout pour avantager la Ligue 1 dans le barrage L1-L2 et on fait tout pour avantager la Ligue 2 dans le barrage L2-N1. L’éthique n’est pas respectée. Il faudrait faire les matches aller-retour avec un tirage au sort. Les dés sont pipés.

Ce sont des saisons à rallonge avec les coupes, les championnats… Les commissions des compétitions doivent se poser la question, car c’est une catastrophe nationale. Tu as l’impression qu’aucune des deux équipes… Car j’en veux à mon équipe de l’ASSE qui joue à domicile face à une équipe traumatisée et qui ne tente rien.

"Il y en a certains qui ne savent pas taper dans un ballon." (Larqué après le barrage Ligue 1 entre l'ASSE-Nice)

À l’image de son avant-centre. On m’a dit que Stassin valait 40 M€. S’il vaut 40 M€, alors celui de mon époque en vaut 200. Il s’appelle Hervé Revelli et c’est le meilleur buteur de l’ASSE.

Hier, en 90 minutes, on a vu la limite technique d’une équipe de haut de classement de Ligue 2 et de bas de classement de Ligue 1. C’est ce qui m’a le plus interpellé. Ne pas cadrer une seule frappe… Techniquement, est-ce possible ? Techniquement, ces garçons qui ont des contrats professionnels, il y en a certains qui ne savent pas taper dans un ballon. Je me répète : ils ne savent pas faire une frappe du cou-de-pied ou te mettre une balle brossée de l’intérieur ou de l’extérieur. »