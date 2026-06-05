Wilfried Nancy revient sur le devant de la scène. L'entraîneur de 49 ans, libre depuis son départ précipité du Celtic Glasgow en janvier, a échangé ce jeudi avec Laurent Koscielny, directeur sportif du FC Lorient. Une piste qui rappelle au Peuple Vert un nom qui avait failli atterrir à Geoffroy-Guichard.

Wilfried Nancy et l'ASSE, c'est une histoire manquée. Avant que KSV ne se tourne vers Eirik Horneland, le nom de Wilfried Nancy avait circulé avec insistance dans les couloirs stéphanois. Le profil avait séduit, les discussions avaient avancé, et puis les dirigeants avaient préféré le Norvégien. On connaît la suite. Deux saisons plus tard, l'ASSE est toujours en Ligue 2 et cherche un entraîneur. Nancy, lui, est libre et discute avec Lorient.

Wilfried Nancy : Celtic, l'épisode qui a tout compliqué

La hype autour de Wilfried Nancy a pris un coup sévère en début d'année. Nommé au Celtic Glasgow, il n'y reste que six matchs : deux victoires, six défaites. Parti aussi vite qu'arrivé, dans des circonstances embarrassantes pour un entraîneur dont la réputation avait été construite sur plusieurs années de bons résultats en MLS.

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Champion avec Columbus Crew en 2023, reconnu aux États-Unis pour son style de jeu offensif et son management humain, Nancy avait tout pour réussir en Europe. L'Écosse a cassé quelque chose. Mais il reste libre, disponible, et sa cote n'est pas nulle. Lorient en est la preuve.

Black Knight Football Club, le lien américain à Lorient

Ce qui facilite la piste Nancy à Lorient, c'est la nouvelle propriété du club morbihannais. Black Knight Football Club, également actionnaire de Bournemouth, a repris les Merlus ces derniers mois. Des propriétaires américains qui connaissent le parcours de Nancy depuis ses années en MLS. Ce passé nord-américain crée une connexion naturelle entre le technicien et les nouveaux patrons lorientais. Koscielny l'a appelé jeudi. La conversation a eu lieu.

Et l'ASSE dans tout ça ?

La question mérite d'être posée. Nancy était pressenti à Saint-Étienne avant Horneland. Il est aujourd'hui libre, il a envie de rebondir en Ligue 1, et l'ASSE cherche encore son entraîneur. Mais le dossier lorientais avance vite. Si Lorient conclut rapidement, Wilfried Nancy ne sera plus disponible.

Le profil reste clivant pour le contexte stéphanois. Wilfried Nancy ne connaît pas la Ligue 2, ses principes de jeu offensifs demandent un groupe de qualité technique, et son passage raté au Celtic a fragilisé sa crédibilité. KSV avait déjà opté pour l'aventure avec Horneland. Recommencer le même schéma avec Nancy, après deux échecs, serait un signal fort envoyé, pas forcément dans le bon sens.

Wilfried Nancy, Lorient avance, l'ASSE regarde

Si Wilfried Nancy signe à Lorient, il sera en Ligue 1. Les Verts en Ligue 2. Un scénario ironique pour un coach qui aurait pu entraîner Saint-Étienne il y a deux ans. Videira est également dans le viseur lorientais, sous contrat au Mans avec qui un an de contrat reste à courir. Le club sarthois ne lâchera pas facilement.

Lorient doit décider vite. L'ASSE aussi. Les clubs jouent une course contre la montre sur le marché des entraîneurs, et chaque piste qui se referme ailleurs réduit un peu plus le vivier disponible.

Source : L'Equipe