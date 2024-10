Après la défaite de l'ASSE à Angers, le Sainté Night Club s'est réuni ce lundi soir. Comme chaque semaine, nos chroniqueurs ont commenté l'actualité stéphanoise. L'occasion pour Patrick Guillou de donner sa vision des choses. Extraits.

Patrick Guillou dans le Sainté Night Club : "Wilfried Nancy ? Je vous conseille de lire l'excellente interview de Julien Gourbert dans Vestiaire. Des fois, on n'est pas du même avis, mais on peut louer aussi la qualité professionnelle de Julien. Il était il y a quelques années encore à l'AS Saint-Etienne et il a créé son propre magazine destiné aux éducateurs et aux entraîneurs de football. C'est quelqu'un qui aime profondément le football et qui avait interviewé l'entraîneur de Columbus il y a quelque temps.

Il a fait un papier sur Wilfried Nancy. Une interview en précisant toute sa démarche. Il avait fait exactement la même chose avec un autre entraîneur que je connaissais du côté de Sankt Pauli et qui est maintenant entraîneur de Brighton, qui est Fabian Hürzeler. Pour moi, ces deux entraîneurs font partie de la même veine. C'est pour ça que j'en parle. Ils font partie des entraîneurs avec une vision moderne du football. Même si c'est un jeu très simple, ils réinventent le football. Là, on s'aperçoit que ce coach-là peut être très intéressant et qui correspond éventuellement à ce que veulent mettre en place les data boys et la nouvelle direction.

Quelle approche tactique ?

Patrick Guillou sur Wilfried Nancy : "C'est du 3-4-3. Et là, on peut parler de Larsonneur qui est un shoot-blocker. Si vous regardez le coach, lui par exemple un gardien, un swapper ou un cleaner, c'est-à-dire un gardien qui va sortir de sa surface, qui va aider parce que sa défense à 3 va jouer très très haut. On va commencer à parler football. Il s'appuie énormément sur ses joueurs excentrés dans son 3-4-3 ou dans son 3-4-2-1. Il veut jouer avec deux 10 et un attaquant. Si vous regardez bien l'attaquant que Nancy aime, c'est un attaquant qui correspond au profil de Stassin. Et c'est pour ça que je vous dis que le timing est toujours très intéressant. Tout est calculé. Il n'y a rien qui est au hasard."

Un avenir radieux pour Wilfried Nancy ?

Patrick Guillou : "Je me suis tapé des matchs de l'équipe de Wilfried Nancy en MLS après cette interview dans Vestiaire. Là, c'était clair. Voilà ce qu'il veut mettre en place et ce qu'il a réussi à mettre en place. C'est plutôt intéressant, mais est-ce que tu peux mettre la même chose en place en Europe avec le football européen ? C'est comme avec Hürzeler à Brighton. Regardez, ce sont les entraîneurs qui essayent. Ce sont les Thomas Tuchel, les Jürgen Klopp ou les Pep Guardiola d'il y a 10-15 ans. Ça va boxer dans cette catégorie-là.

Là, on parle, il faut qu'on parle tous avec le même vocabulaire foot. Et quand on va parler d'attaque du half-space ou du game-blind, vous comprendrez qu'à un moment donné, il y a beaucoup d'inspiration . Vous lisez, vous regardez les matchs, et vous vous dites « ah ouais putain ». Puis, vous regardez les résultats aussi. Parce que tu en as aussi des magiciens qui te vendent du football de rêve et qui à un moment donné, tu joues le maintien."