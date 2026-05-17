Ce dimanche le suspense était total à plusieurs niveaux pour cette 34ᵉ et dernière journée Ligue 1. En bas de tableau, trois équipes se battaient pour éviter la seizième place, synonyme de barrages.

Dimanche dernier, le classement de Ligue 1 a été chamboulé. Si le PSG avait quasiment acté son titre de champion avant de le valider à Lens, Lyon avait perdu sa troisième place, synonyme de qualification directe en Ligue des Champions.

La course à l'Europe entre Lille, Lyon, Rennes, Marseille et Monaco allait connaître son verdict tout comme la course au maintien.

Auxerre, Nice et Le Havre jouaient leur maintien direct en Ligue 1

Si les deux équipes reléguées en Ligue 2 sont déjà connues, trois clubs jouaient encore leur survie dans l’élite. Vainqueurs de Nice, la semaine passée, Auxerre avait doublé les Aiglons et laissé la place de barragiste aux hommes de Claude Puel. Cette victoire de l’AJA a également mis la pression au Havre, qui ne comptait qu’un point d’avance sur les deux formations avant le multiplex de la 34ᵉ journée de Ligue 1ce dimanche.

Barragistes au coup d’envoi, Nice avait la rencontre la plus abordable sur le papier. Les hommes de Claude Puel recevaient Metz, déjà relégué. Auxerre de son côté était à Lille qui avait l’opportunité de valider son ticket pour la Ligue des Champions 2026-2027.

Le Havre de son côté jouait à Lorient qui pouvait espérer au mieux conserver sa neuvième place. Cependant, les merlus n'ont perdu que deux matchs à domicile cette saison (1-7 contre Lille et le dernier en date face à Strasbourg, 2-3). Le club breton voulait sans doute clore sa saison par une bonne note devant son public

Avec un point d’écart entre les trois équipes, la tension s’annonçait palpable dans un duel à distance où chacun n’avait qu’un seul objectif : Se maintenir en Ligue 1 et éviter les barrages.

Résumé des rencontres

Lyon 0-4 Lens

Nice 0-0 Metz

Lille 0-2 Auxerre

Lorient 0-2 Le Havre

Paris FC 2-1 PSG

Strasbourg 5-4 Monaco

Marseille 3-1 Rennes

Brest 1-1 Angers

Nantes 0-0 Toulouse (match arrêté)

Les Verts joueront contre le Nice de Claude Puel pour les barrages.