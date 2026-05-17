Ce dimanche soir, le multiplex de la 34e journée de ligue 1 a lieu. Voici les résultats à la mi-temps avec plusieurs surprises.

Lyon 0-3 Lens

Strasbourg 1-3 Monaco

Nantes 0-0 Toulouse (match arrêté pour envahissement)

Nice 0-0 Lens

Lorient 0-1 Le Havre

Lille 0-1 Auxerre

Marseille 2-0 Rennes

Paris FC 0-0 PSG

Brest 0-0 Angers

Nice pour l'instant en barrages Ligue 1 pour l'ASSE