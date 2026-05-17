Ce dimanche soir, le multiplex de la 34e journée de ligue 1 a lieu. Voici les résultats à la mi-temps avec plusieurs surprises.
Lyon 0-3 Lens
Strasbourg 1-3 Monaco
Nantes 0-0 Toulouse (match arrêté pour envahissement)
Nice 0-0 Lens
Lorient 0-1 Le Havre
Lille 0-1 Auxerre
Marseille 2-0 Rennes
Paris FC 0-0 PSG
Brest 0-0 Angers
Nice pour l'instant en barrages Ligue 1 pour l'ASSE
|Rang
|Équipe
|Pts
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|1
|Paris-SG
|77
|34
|24
|5
|5
|73
|27
|+46
|2
|Lens
|70
|34
|22
|4
|8
|65
|35
|+30
|3
|Lille
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|36
|+16
|4
|Lyon
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|39
|+14
|5
|Marseille
|59
|34
|18
|5
|11
|62
|44
|+18
|6
|Rennes
|59
|34
|17
|8
|9
|58
|49
|+9
|7
|Monaco
|57
|34
|17
|6
|11
|59
|50
|+9
|8
|Strasbourg
|50
|34
|14
|8
|12
|54
|46
|+8
|9
|Lorient
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|50
|-2
|10
|Toulouse
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|+1
|11
|Paris FC
|42
|34
|10
|12
|12
|45
|49
|-4
|12
|Brest
|39
|34
|10
|9
|15
|42
|54
|-12
|13
|Angers
|36
|34
|9
|9
|16
|28
|47
|-19
|14
|Le Havre
|35
|34
|7
|14
|13
|31
|44
|-13
|15
|Auxerre
|34
|34
|8
|10
|16
|33
|44
|-11
|16
|Nice
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|17
|Nantes
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|18
|Metz
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44