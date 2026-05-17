Ce dimanche soir, le multiplex de la 34e journée de ligue 1 a lieu. Voici les résultats à la mi-temps avec plusieurs surprises.

Lyon 0-3 Lens

Strasbourg 1-3 Monaco

Nantes 0-0 Toulouse (match arrêté pour envahissement)

Nice 0-0 Lens

Lorient 0-1 Le Havre

Lille 0-1 Auxerre

Marseille 2-0 Rennes

Paris FC 0-0 PSG

Brest 0-0 Angers

 

Nice pour l'instant en barrages  Ligue 1 pour l'ASSE

Rang Équipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Paris-SG 77 34 24 5 5 73 27 +46
2 Lens 70 34 22 4 8 65 35 +30
3 Lille 61 34 18 7 9 52 36 +16
4 Lyon 60 34 18 6 10 53 39 +14
5 Marseille 59 34 18 5 11 62 44 +18
6 Rennes 59 34 17 8 9 58 49 +9
7 Monaco 57 34 17 6 11 59 50 +9
8 Strasbourg 50 34 14 8 12 54 46 +8
9 Lorient 45 34 11 12 11 48 50 -2
10 Toulouse 44 33 12 8 13 47 46 +1
11 Paris FC 42 34 10 12 12 45 49 -4
12 Brest 39 34 10 9 15 42 54 -12
13 Angers 36 34 9 9 16 28 47 -19
14 Le Havre 35 34 7 14 13 31 44 -13
15 Auxerre 34 34 8 10 16 33 44 -11
16 Nice 32 34 7 11 16 37 60 -23
17 Nantes 23 33 5 8 20 29 52 -23
18 Metz 17 34 3 8 23 32 76 -44