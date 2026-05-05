Formé à l’ASSE, William Saliba n’est plus qu’à une marche de remporter le titre suprême en club. Le défenseur s’est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions ce mardi soir, avec son club d’Arsenal.

Mercredi dernier, Les gunners quittaient la capitale Espagnole sans réelle option sur une qualification pour Budapest, fin mai. Au Métropolitano, Arsenal et l’Atlético s’étaient quittés sur le score nul d’un but partout.

Viktor Gyokeres avait ouvert la marque sur pénalty avant que Julian Alvarez ne lui réponde en seconde période. Les hommes de Mikel Arteta pensaient obtenir un second pénalty mais l’arbitre l’a finalement annulé avec l’aide de la VAR. Une décision qui n’a pas vraiment été comprise par les supporters du club londonien.

Arsenal sera en finale

Ce Mardi à l’Emirates Stadium, William Saliba et ses coéquipiers avaient alors l’occasion de rejoindre la finale de la Ligue des Champions. Vingt ans après la défaite face à Barcelone au Stade de France, les Gunners pouvaient s’offrir une nouvelle chance de remporter leur première Coupe au Grandes Oreilles.

En fin de première période, William Saliba lance magnifiquement Gyokeres dans le dos de la défense des Colchoneros. Le suédois trouve Trossard qui temporise avant de buter sur Oblak. Le portier madrilène repousse sur Bukayo Saka qui ouvre le score et rapproche Arsenal de la finale.

Cinq minute après le retour des vestiaires, le défenseur passé par l'ASSE manque sa tête pour David Raya. Simeone en profite et efface le portier espagnol. L'ancien lillois, Gabriel, revient parfaitement pour géner le fils du coach du club espagnol, Diego Simeone, et l'empêcher d'égaliser. Arsenal tiendra le score jusqu'au bout et s'offre son ticket pour Budapest, le 30 mai prochain pour tenter de remporter sa première Ligue des Champions. William Saliba et ses coéquipers s'imposent 2-1 au score cumulé face à l'Atletico Madrid.

Saliba, de l’ASSE à la finale de la Ligue des Champions

En Septembre 2018, William Saliba faisait ses débuts en pro avec l’ASSE à Toulouse (victoire 3-2). Le défenseur a ensuite rapidement trouvé sa place dans l’équipe de Jean-Louis Gasset et s’est installé cimme un titulaire indispensable du onze stéphanois.

Après six mois en Ligue 1, l’Angleterre lui a rapidement fait les yeux doux. Arsenal et Tottenham se sont interrésés au jeune stéphanois. L’ASSE a accepté une offre d’environ trente miliions d’euros et William Saliba a signé avec les Gunners. Le club londonien l’a immédiatement prêté pour une saison dan le Forez.

À l’ASSE, le natif de Bondy a continué de grandir avant de rentrer à Londres à l’issue de la saison 2019-2020. Mikel Arteta ne lui a cependant pas accordé sa confiance tout de suite. Arsenal l’a alors renvoyé en prêt en Ligue 1, du côté de Nice en Janvier 2021. Six mois plus tard, c’est à Marseille, qu’il sera prêté.

William Saliba réalise alors une nouvelle saison pleine et montre qu’il est l’un des meilleurs espoirs mondiaux à son poste. A son retour à Londres, le joueur formé à l’ASSE s’installe comme un titulaire au sein d’un club qui cherche à retrouver un titre de champion d’Angleterre qui lui échappe depuis 2004.

Le jeune défenseur est devenu l’un des meilleurs défenseurs de Premier League et figure systématiquement dans le groupe de l’Équipe de France lorsqu’il est disponible.

Demi-finaliste l’an passé, William Saliba espérait cette fois rejoindre la finale de la Ligue des Champions avec Arsenal. Avec cette victoire face à l’Atletico, c’est désormais chose faite. Le Samedi 30 mai à 18h, les Gunners auront l’occasion de remporter la compétition pour la première fois. Ils seront opposés soit au Bayern Munich soit au PSG, qui s’affronteront ce mercredi soir, huit jours après la victoire 5-4 des parisiens à l’aller.

Plusieurs trophées majeurs possibles pour l'ancien de l'ASSE

Le joueur formé à l’ASSE est encore en lice pour réaliser un doublé Premier League - Champions League en club cette saison. Les Gunners sont leaders à trois journées du terme de la Premier League, avec cinq points d’avance sur Manchester City qui compte un match de plus à jouer.

En plus de cela, le défenseur formé à l’ASSE devrait, saus surprise, voyager au États-Unis avec les bleus cet été pour la Coupe du Monde. Les joueurs de Didier Deschamps tenteront d’ajouter une troisième étoile sur le maillot de l’Équipe de France.