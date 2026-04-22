Comme d’habitude, la commission de discipline de la LFP était réunie ce mercredi pour statuer sur les différents évènements disciplinaires du week-end. Aucune équipe de Ligue 2 n’a terminé à dix lors de la 31ᵉ journée. Augustine Boakye a quant à lui vu son carton jaune lui être retiré.

Les équipes de Ligue 2 se sont montrées disciplinées ce week-end. Lors des neuf rencontres disputées, aucun carton rouge n’a été sorti des poches des arbitres.

Les stéphanois quant à eux ont récolté deux avertissements face à Bastia. En fin de partie, Joshua Duffus a été averti vingt minutes après son apparition sur la pelouse.

Plus tôt dans la rencontre, Augustine Boakye avait été sanctionné d’un carton jaune pour une faute aux abords de sa surface. Après visionnage du ralenti, la faute aurait plutôt du lui revenir et son adversaire aurait pu être sanctionné.

Ce carton jaune n’a cependant pas changé la physionomie du match et la défaite de l’ASSE 2-0 à Bastia. Cependant, il a fait réagir certains à chaud, estimant que l’arbitre avait donné une bonne occasion aux corses de marquer alors que la faute a été subie par Boakye.

La LFP annule le carton de Boakye (ASSE)

Réunie ce mercredi, la LFP a statué sur plusieurs événements ayant marqué le week-end sur les pelouses professionnelles françaises.

Parmi ces événements, elle est revenue sur le carton jaune récolté par Augustine Boakye pour prononcer une mesure rare.

La sanction infligée au milieu ghanéen de l’ASSE a été annulée :

"RETRAIT DE CARTON

LIGUE 2 BKT

31e journée de Ligue 2 BKT : SC Bastia – AS Saint-Étienne du samedi 18 avril 2026.

Avertissement de Augustine BOAKYE (AS Saint-Étienne)

Après visionnage des images et lecture du rapport de l’arbitre, la Commission de Discipline décide de retirer le carton jaune."

Le ghanéen voit donc son carton jaune annulé. Ce qui lui permet de retirer une unité à son compteur d’avertissements.