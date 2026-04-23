Battus à Paris, les Nantais voient leur situation se dégrader encore en Ligue 1. Le maintien s’éloigne nettement à quelques journées de la fin. À tel point que la relégation du FC Nantes ne fait presque aucun doute...

Avant son déplacement au Parc des Princes, le FC Nantes savait déjà que son maintien en Ligue 1 passait par une série de résultats improbables. Le discours interne évoquait des exploits à enchaîner, dans un calendrier dense et face à des adversaires mieux armés. La réalité du terrain a confirmé cette tendance. Défait 3-0 par le Paris-SG lors d'un match en retard disputé hier soir, le club nantais reste bloqué à la 17e place avec 20 points après 30 matches. L’écart avec Auxerre, barragiste, atteint désormais cinq unités, tandis que la différence de buts continue de se dégrader. Le contexte n’a rien arrangé, avec l’absence de Vahid Halilhodzic sur le banc et la présence d’Éric Blahic pour assurer l’intérim suite à la suspension du technicien nantais.

Une dynamique insuffisante pour espérer

Sur le terrain, Nantes n’a pas totalement sombré à Paris mais n’a jamais semblé en mesure de renverser le cours du match. Le penalty concédé dès la 13e minute a placé les Canaris dans une position défavorable. Le but refusé à Louis Leroux peu après a autant illustré l'inefficacité offensive des Canaris que ce manque chronique de réussite du relégué. Sur les six dernières rencontres, l’attaque nantaise n’a inscrit que trois buts, un total trop faible pour espérer inverser une dynamique négative. Derrière, l’équipe paie aussi des erreurs récurrentes et une incapacité à tenir sur la durée, avec plusieurs points perdus dans les dernières minutes depuis le début de saison.

Le calendrier ne laisse guère de répit. Un déplacement à Rennes se profile, suivi de la réception de Marseille puis d’un voyage à Lens. Trois adversaires du haut de tableau face à une équipe qui n’a remporté que quatre matches depuis le début de saison. La marge d’erreur n’existe plus. Pour rester en vie, Nantes doit désormais viser plusieurs victoires, un objectif qui paraît difficile au regard de ses performances récentes et du contexte.

Une fin de saison sous tension maximale pour le FC Nantes

La projection reste préoccupante pour le FC Nantes. Même en cas de réaction immédiate, le retard accumulé et la différence de buts défavorable compliquent toute perspective de maintien. Le club devra aussi composer avec une pression croissante qui s'est illustrée par la colère de Vahid Halilhodzic le week-end dernier. La réception de Toulouse lors de la dernière journée pourrait ne plus avoir d’enjeu si l’écart continue de se creuser d’ici là.

Le souvenir du maintien acquis lors de l’ultime journée en 2023 reste présent, mais la situation actuelle diffère. L’équipe semble moins armée pour tenir ce type de scénario. Le discours des joueurs traduit une prise de conscience, mais il ne suffit pas à inverser une tendance installée depuis plusieurs mois. À ce stade de la saison, le FC Nantes ne maîtrise plus totalement son destin. La relégation n’est pas encore actée mathématiquement, mais elle s’impose désormais comme l’hypothèse la plus crédible et la plus probable.

L'ASSE serait bien inspirée de ne pas traîner trop longtemps dans l'antichambre de l'élite. Avec Metz, Nantes, Montpellier ou encore Reims potentiellement en Ligue 2 l'an prochain, il ne sera pas aisé de s'extraire de la Ligue 2... Pour celà il faudra commencer par l'emporter face à Troyes ce week-end dans un Geoffroy-Guichard archi-comble !