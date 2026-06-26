La DNCG a rendu ses premières décisions concernant plusieurs clubs professionnels avant la saison 2026-2027. Si l'AS Saint-Étienne n'est pas concernée par cette salve d'annonces puisqu'ils ont passé sans encombre cette étape, elle reste attentive à la santé financière des autres clubs français.

À quelques semaines du coup d'envoi de la saison 2026-2027, la Direction Nationale du Contrôle de Gestion poursuit son examen des budgets des clubs professionnels. Ce vendredi, plusieurs décisions ont été officialisées. Elles concernent notamment deux cadors de Ligue 1, tandis que Clermont Foot 63 a obtenu un feu vert après son changement de propriétaire.

DNCG : Lyon et Marseille sous contrôle

L'Olympique Lyonnais devra composer avec un encadrement de sa masse salariale. Une mesure appliquée au budget de reprise après le changement de contrôle du club. Si cette décision permet à l'OL de poursuivre son activité, elle limite sa marge de manœuvre financière sur le marché.

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Même constat du côté de l'Olympique de Marseille. Le club phocéen voit sa masse salariale encadrée, tout comme les indemnités de mutation. En clair, l'OM devra respecter un cadre financier strict pour recruter et gérer son effectif durant l'intersaison.

Ces limitations pourraient contraindre les deux formations à ajuster leurs ambitions ou à réaliser des ventes avant de pouvoir renforcer leur groupe.

Une décision qui pourrait peser sur le mercato

Pour l'AS Saint-Étienne, ces restrictions constituent un élément à surveiller. Le marché est souvent influencé par les capacités financières des plus gros clubs français. Si Lyon ou Marseille doivent revoir certains dossiers, d'autres opportunités pourraient apparaître pour des formations aux moyens plus modestes.

Les Verts, qui poursuivent leur préparation estivale, observeront donc avec attention les prochains mouvements de leurs concurrents. Les décisions de la DNCG ne ferment pas la porte aux recrutements, mais elles imposent un cadre plus strict qui peut ralentir certaines opérations.

À noter également que Clermont Foot 63 n'a fait l'objet d'aucune mesure après son changement de contrôle. Un signal positif pour le club auvergnat, qui pourra construire sa saison sans restriction supplémentaire.

Les prochaines semaines devraient apporter de nouvelles décisions concernant d'autres clubs. Elles seront scrutées de près, tant elles peuvent modifier l'équilibre du mercato estival.

Source : Site de la LFP rubrique DNCG