L'information était attendue depuis plusieurs semaines, elle est désormais officielle. Samy Baghdadi s'est définitivement engagé avec le FC Sochaux après la montée du club en Ligue 2. L'ancien attaquant de l'ASSE poursuit ainsi sa progression après une seconde partie de saison convaincante dans le Doubs.

Le suspense était limité, mais le FC Sochaux a tout de même tenu à officialiser la nouvelle comme le rappelle l'Est Républicain. Prêté par Valenciennes lors du mercato hivernal, Samy Baghdadi devient définitivement un joueur sochalien. La montée en Ligue 2 a automatiquement levé l'option d'achat prévue dans son contrat. L'attaquant est désormais lié au FCSM jusqu'en juin 2027.

Avec trois buts et trois passes décisives lors de la phase retour, le joueur de 27 ans a pleinement contribué au retour du club doubiste dans le monde professionnel. Une efficacité qui a rapidement convaincu les dirigeants de miser sur lui dans la durée.

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Samy Baghdadi : un spécialiste du National

Lorsque Sochaux est allé le chercher en janvier dernier, le profil de Samy Baghdadi ne devait rien au hasard. Malgré une première partie de saison plus discrète à Valenciennes, l'attaquant faisait partie des références du championnat.

Avant son passage dans le Nord, il s'était illustré avec Dunkerque puis Versailles, où il avait inscrit 22 buts en deux saisons de National. Un rendement qui lui avait permis de bâtir une solide réputation à cet échelon. Le prêt à Sochaux représentait donc une opportunité idéale de retrouver de la confiance tout en aidant un candidat à la montée. Le pari s'est révélé gagnant pour les deux parties.

Un ancien de l'ASSE poursuit sa route et va croiser celle... des Verts !

Passé par l'AS Saint-Étienne durant sa formation, Samy Baghdadi n'avait jamais réussi à s'imposer chez les professionnels dans le Forez. Comme beaucoup d'anciens Verts, il a construit sa carrière étape par étape avant de trouver sa place dans le football français.

Son arrivée à Sochaux avait également une saveur particulière puisque le recrutement avait été piloté par Julien Cordonnier, ancien recruteur de l'ASSE devenu manager général du club franc-comtois. Un peu plus de cinq mois plus tard, le dossier est définitivement bouclé. Sochaux retrouve la Ligue 2 et conserve un attaquant qui connaît parfaitement les exigences du National. De son côté, Samy Baghdadi va retrouver le deuxième échelon du football français avec l'ambition de confirmer la progression entrevue lors de la seconde moitié de saison.

Sochaux poursuit un mercato ambitieux

Le transfert définitif de Samy Baghdadi s'inscrit dans un mercato déjà bien lancé du côté du FC Sochaux. Après avoir enregistré la signature de Victor Lobry, autre ancien Vert, le club doubiste a officialisé l'arrivée d'Ethan Cortes. Âgé de 18 ans, le milieu offensif, capable d'évoluer également sur les ailes ou en attaque, s'est engagé jusqu'en 2029. Formé à l'Olympique de Marseille puis à l'AC Ajaccio, il arrive en provenance de l'Olympiakos, où il s'était notamment illustré en Youth League.

Recruté après un essai concluant avec le groupe professionnel, Cortes incarne la stratégie de post-formation mise en place par Sochaux. Avec Baghdadi, les dirigeants franc-comtois associent ainsi des joueurs déjà performants à des profils à fort potentiel afin de préparer leur retour en Ligue 2.