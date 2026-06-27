Le poste de latéral gauche est une plaie ouverte depuis trop longtemps. Le recrutement d'Ebenezer Annan s'est soldé par un échec cuisant, Ben Old a été repositionné au poste par nécessité plus que par choix, et la question d'une doublure ou d'un concurrent sérieux reste entière. Cet été, la cellule de recrutement stéphanoise doit impérativement régler ce problème. Voici trois pistes toutes validées par les données Data'Scout.

La réalité est simple à poser. Ben Old a rendu des services en Ligue 2 cette saison, repositionné à gauche après l'échec Annan. Il découvre encore le poste mais progresse. Il est très apprécié dans le groupe, reconnu pour son sérieux et son travail acharné, et son profil polyvalent l'a rendu utilisable à ce poste. Mais il occupe aussi une place d'extra-communautaire dans l'effectif, et son registre naturel reste en construction. Un latéral gauche de métier, capable de tenir la concurrence ou d'assurer la doublure, est une nécessité absolue. L'ASSE ne veut pas exploser la cohérence de sa grille salariale, elle cherche un profil à potentiel capable de s'imposer en Ligue 2 tout en continuant à progresser. Voici trois noms.

Zakaria Ariss (Bastia, 22 ans)

Bastia vient d'être relégué en Ligue 3. Zakaria Ariss, 22 ans, Franco-Marocain, 178 cm, gaucher, contrat jusqu'en juin 2028, valorisé à 1,5 million d'euros. Il n'aura pas à choisir entre la fidélité à son club et la montée de niveau : la descente ouvre la porte de facto pour un départ à un prix largement accessible.

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Ce que disent les données Data'Scout est encourageant. La projection à Saint-Étienne lui donne un indice de 55, au niveau de l'effectif actuel, avec des atouts physiques supérieurs. Il est classé cinquième défenseur gauche dans l'effectif stéphanois projeté, juste au-dessus de Dennis Appiah. Ben Old, pour référence, ressort à 57 dans le même classement. Ariss est légèrement en dessous mais avec un profil physique que le modèle juge supérieur.

Sur le radar comparatif face à Ben Old, les données sont parlantes : interceptions ajustées à 88 vs 82, courses progressives à 90 vs 65, duels aériens gagnés à 79 vs 46, duels défensifs disputés à 81 vs 72, centres réussis à 64 vs 22, passes progressives à 66 vs 32. Ariss défend mieux, court davantage vers l'avant et centre beaucoup plus. Ben Old reprend l'avantage sur les passes reçues (83 vs 67) et les duels offensifs gagnés (91 vs 82). Deux profils complémentaires qui pourraient coexister à ce poste.

Ce que dit un centile de X dans la grille Data'Scout : le joueur fait mieux que X% des défenseurs à son poste dans son championnat, par 90 minutes jouées. Ariss a 2 658 minutes en Ligue 2 cette saison. Il connaît le championnat, il connaît les exigences, il arrive sans période d'adaptation. À 1,5 million d'euros avec Bastia en position de vendre, c'est probablement la piste la moins risquée financièrement.

EDIT : Ariss s’est engagé avec le club turc de Rizespor !

Joseph Kalulu (Pau, 21 ans) : le meilleur à son poste en L2... mais un problème pour l'ASSE

Joseph Kalulu a terminé la saison 2025-2026 parmi les meilleurs latéraux gauche de Ligue 2. Le chiffre d'abord : #5 Latéral Offensif en Ligue 2 avec un indice de 64, #2 Arrière Latéral avec un indice de 63. Vingt-et-un ans, Franco-Congolais, gaucher, contrat jusqu'en juin 2027, valorisé à 2,5 millions d'euros. Trente-trois matchs, 93 minutes de moyenne. C'est un titulaire indiscutable à Pau.

Les données confirment l'excellent niveau. Courses progressives à 95, vitesse max à 88, duels défensifs gagnés à 92, accélérations brusques à 71, dribbles réussis à 55, centres réussis à 76, xA à 74, 2ème et 3ème passes décisives à 89. Les profils similaires identifiés par Data'Scout : Andrés Ratiu (Rayo Vallecano, 88%), Andrea Cambiaso (Juventus, 84%), Pep Chavarría (Rayo, 80%). Ce sont des références du poste au niveau européen.

Alors pourquoi le problème ? Joseph Kalulu est né à Lyon et a été formé à l'OL. Il a quitté le club rhodanien à 18 ans, non conservé, avant de rebondir à Saint-Priest puis à Pau. Dans la culture stéphanoise, il y a des passerelles qui ne se franchissent pas facilement. Un joueur formé à Lyon, même s'il n'y a plus joué depuis trois ans, ça se gère côté communication et côté vestiaire. C'est un sujet réel, pas une anecdote.

Sportivement, la question ne se pose même pas : Kalulu est le meilleur des trois profils analysés sur les données pures. Si l'ASSE décide de mettre de côté la symbolique et de recruter sur la seule base du potentiel sportif, le dossier mérite d'être poussé. À 2,5 millions d'euros pour un joueur de 21 ans sous contrat jusqu'en 2027, le prix est raisonnable.

Fabio Ferraro (Dender, 23 ans) : la trouvaille data parfaitement profilée

Voilà le dossier qui sort du lot pour les amateurs de recrutement intelligent. Fabio Ferraro, 23 ans, Belgo-Italien, 180 cm, gaucher, Dender en Jupiler Pro League. Contrat jusqu'en juin 2027 : dans un an, il sera libre. Valorisation à 2 millions d'euros.

Data'Scout le classe #6 Arrière Latéral en Jupiler Pro League avec un indice de 77, et #11 Latéral Offensif à 76. La saison 2025-2026 à Dender : 29 matchs, 94 minutes de moyenne, 1 but, 3 passes décisives. Un titulaire indiscutable dans un championnat de qualité correcte.

La projection à Saint-Étienne est la plus haute des trois candidats : indice de 77, soit "au-dessus du niveau de l'effectif actuel" selon le modèle. Il ressortirait premier défenseur gauche de l'effectif stéphanois projeté, devant Ben Old (57). Le modèle juge son adaptation physique dans la norme, et identifie un style de jeu très différent entre Dender et l'ASSE, avec un temps d'apprentissage nécessaire.

Ce qui ressort dans les données : tacles glissés à 94, vitesse dans les points forts, grande distance parcourue par match, centres réussis à 89, dribbles tentés à 83. C'est un latéral gauche offensif pur, qui déborde, qui centre, qui tackle. Ses axes d'amélioration sont clairs : il joue peu vers l'avant, provoque peu de fautes, et ses passes progressives restent à améliorer (49). Mais à 23 ans avec un contrat qui expire dans un an, Dender sera enclin à négocier. L'ASSE peut potentiellement le récupérer pour un montant en dessous de sa valeur marchande, voire anticiper une fin de contrat.

Quel choix pour l'ASSE ?

Trois réponses différentes à la même question. Ariss est le moins cher, le plus immédiat, le moins risqué en termes d'adaptation. Kalulu est le plus prometteur mais pose une question culturelle que le club devrait trancher. Ferraro est la découverte data, celle que le grand public ne connaît pas, avec un rapport qualité-prix excellent si l'ASSE anticipe la fin de son contrat.

Le problème au poste de latéral gauche dure depuis trop longtemps à Saint-Étienne. Avec un retour en Ligue 1 à viser, Ian Cathro ne peut pas aborder la saison prochaine avec la même incertitude qu'en Ligue 2. L'un de ces trois noms mérite de franchir le cap du recrutement. Ce sont les propositions de Peuple-Vert.

Source : Data Scout