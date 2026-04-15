Comme chaque semaine, les membres de la commission de discipline étaient présents au siège de la LFP ce mercredi. Plusieurs cartons rouges ont été distribués ce week-end sur les pelouses de Ligue 1 et de Ligue 2. Voici les différentes décisions de ce mercredi 15 avril 2026.

Dans l’élite, un seul carton rouge a été distribué lors des sept rencontres du week-end. Toulouse a été la seule équipe à terminer sa rencontre en infériorité numérique. Dès le retour des vestiaires, Mark McKenzie a laissé ses partenaires à dix contre onze. Une expulsion qui a permis au LOSC de sceller sa victoire au Stadium. Les coéquipiers d’Olivier Giroud se sont largement imposés 4-0.

En Ligue 2, deux rencontres de plus se sont disputées ce week-end pour un bilan de trois expulsions en neuf matchs. Vendredi soir, Amiens s’est à nouveau incliné à domicile. Rapidement menés par Pau, les Picards ont été réduits à dix peu après la demi-heure de jeu. Siaka Bakayoko a quitté ses partenaires qui n’ont pas pu éviter un nouveau revers. La LFP s’est donc penchée sur son cas, ce mercredi.

Renversés par le Red Star, Bastia a pris un énorme coup au moral. Les Corses ont perdu leur nerfs en fin de match, à l'image de Guidi, expulsé après la rencontre. Le capitaine du Sporting n'avait pas besoin d'attendre le verdict de la LFP pour acter son absence face aux Verts ce week-end.

Battu (2-1) à Rodez, Troyes à vu Mounaïm El Idrissy être expulsé peu après son entrée. Une soirée délicate pour l’ESTAC qui voit donc l’ASSE revenir à un point.

Une expulsion qui risquait de le priver du déplacement au Stade Geoffroy-Guichard, le samedi 25 avril. L’attaquant troyen attendait de connaître la sanction de la LFP après ce carton rouge.

Les décisions de la LFP de ce 15 avril

La commission de discipline de la LFP a prononcé diverses sanctions ce mercredi :

LIGUE 1 MCDONALD’S

Deux matchs de suspension ferme

Mark McKenzie (Toulouse FC)

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 1 McDonald’s, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 21 avril 2026.

Fabien CENTONZE (FC Nantes)

LIGUE 2 BKT

Un match de suspension ferme et un match avec sursis

Siaka BAKAYOKO (Amiens SC)

Dominique GUIDI (SC Bastia)

Un match de suspension ferme

Hacene BENALI (Red Star FC)

Mounaim EL IDRISSY (ESTAC Troyes)

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 21 avril 2026.

Florian BONHERT (SC Bastia)

Walid BOUABDELI (AS Nancy-Lorraine)

Lohann DOUCET (USL Dunkerque)

Evans JEAN-LAMBERT (Rodez Aveyron Football)

Abdoul KONE (Stade de Reims)

Omar SADIK (Pau FC)