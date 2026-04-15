Le soutien aux ultras ASSE franchit un nouveau cap en Ligue des Champions. Lors du choc Bayern Munich – Real Madrid, une banderole déployée en Allemagne relance le débat sur la dissolution des groupes stéphanois.

L’image n’est pas passée inaperçue. En plein quart de finale de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le Real Madrid, les caméras de Canal + ont capté une banderole forte dans les tribunes bavaroises. On pouvait y lire : « La passion ne se dissout pas : soutien aux ultras français ! ». Un message clair. Et un signal supplémentaire envoyé en direction de Saint-Étienne.

Ce soutien international intervient dans un contexte très tendu autour des supporters de l’ASSE. Depuis plusieurs jours, la mobilisation s’intensifie pour éviter la dissolution de deux groupes historiques du club : les Green Angels et les Magic Fans. Une situation qui inquiète bien au-delà du Forez.

Soutien aux ultras ASSE : une mobilisation qui dépasse les frontières

Ce message affiché à Munich n’est pas anodin. Il confirme que le dossier des ultras stéphanois dépasse désormais le cadre national. Les tribunes européennes suivent de près l’évolution de la situation.

Le slogan choisi est lourd de sens. « La passion ne se dissout pas » résonne comme une réponse directe aux procédures engagées en France. Il rappelle aussi une réalité du football moderne : les groupes ultras sont souvent perçus comme l’âme des stades.

Ce type de soutien, venu d’un club aussi structuré que le Bayern Munich, donne une nouvelle dimension au combat mené par les supporters stéphanois. Il renforce leur visibilité et met une pression indirecte sur les autorités françaises.