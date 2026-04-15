Depuis l'arrivée de Philippe Montanier sur son banc, l'ASSE a gagné en solidité. Six, c'est le nombre de buts encaissés depuis début 2026. Une nécessité pour espérer accrocher la montée.

En arrachant la victoire face à Dunkerque ce samedi, les Verts se sont mis sur de bons rails. Engagée dans le sprint final, l'ASSE aborde la suite avec confiance.

Car depuis que Montanier a débarqué, les Stéphanois restent sur une série d'invincibilité de neuf rencontres (sept victoires, deux nuls). Avec 77% de victoires, les Verts espèrent réaliser un sans-faute jusqu'à la fin de la saison. La montée en puissance de la défense a notamment changé la donne.

Une défense retrouvée sous Montanier

C'était le chaînon manquant depuis de longs mois. La défense de l'ASSE semble enfin retrouver la solidité qui faisait sa force en 2024.

Le constat est sans appel. Lors de la saison 2025-26 sous Eirik Horneland, les Verts encaissaient en moyenne 1,2 but par 90 minutes (27 buts en 21 matchs). Les Stéphanois n'avaient même jamais effectué plus de deux clean-sheet consécutifs sous ses ordres en Ligue 2.

Avec Philippe Montanier, la donne change radicalement. L'ASSE n'encaisse désormais plus que 0,4 but par match. Surtout, les Stéphanois parviennent à conserver cette solidité sur plusieurs oppositions. Entre février et mars, les Verts ont enchaîné quatre clean-sheet consécutifs (Pau, Red Star, Grenoble, Annecy).

D'ailleurs, depuis le début de l'année, Saint-Étienne affiche des chiffres impressionnants, avec seulement 6 buts encaissés. Un total qui place les Verts en tête des cinq grands championnats européens ainsi que de leurs deuxièmes divisions.

Moins tournée vers l’attaque, l’équipe s’appuie désormais sur une base défensive bien plus fiable. Mieux organisée et plus sereine, elle concède peu d’occasions et affiche une vraie montée en puissance au fil des semaines.

Le duo Nadé-Cardinal indéboulonnable à l'ASSE ?

Autre élément clé : la stabilité. Le technicien n'a que très peu modifié son arrière-garde. Le duo Cardinal-Nadé a été reconduit dans 77 % des cas (7 matchs sur 9), s’imposant comme la référence. Notamment en l’absence de Chico Lamba et Maxime Bernauer, tous deux en phase de reprise.

Seules exceptions face à Annecy et Nancy, où Montanier a opté pour un système différent en 3-4-3, avec une défense composée de Mickaël Nadé, Julien Le Cardinal et Kévin Pédro.

Et cette continuité porte ses fruits. Nécessairement, elle permet aux automatismes de s'installer et explique, en grande partie, la solidité affichée sur la durée.

Un impératif pour monter en Ligue 1 ?

Ce regain de solidité ressemble à une excellente nouvelle pour l’ASSE. Car dans la course à la montée, une défense solide reste souvent la clé pour décrocher un ticket vers l'élite.

Les chiffres récents vont dans ce sens. Sur les deux dernières saisons, les équipes promues directement en Ligue 1 encaissaient en moyenne 35,5 buts sur l'ensemble de la saison, soit 1,04 buts encaissés /90'.

Jusqu'ici, les hommes de Philippe Montanier sont parfaitement dans les clous avec 1,03 but encaissé par 90 minutes. Ils ont même déjà rejoint le total concédé lors de la saison 2023-2024 (31).

Portée par cette dynamique défensive et une confiance retrouvée, l’ASSE envoie des signaux très positifs à l’approche du sprint final.