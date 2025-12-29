Malgré la victoire face aux Verts en Coupe de France (2-1), l’OGC Nice a pris une décision forte. Le contenu du match contre l’ASSE a scellé le sort de Franck Haise. Claude Puel revient aux commandes.

Paradoxalement, c’est une qualification qui aura coûté son poste à Franck Haise. Avant la trêve, l’OGC Nice s’est imposé 2-1 face à l’AS Saint-Étienne en 32e de finale de la Coupe de France. Un succès sur le papier, mais une prestation inquiétante sur le terrain. Face à une formation stéphanoise dominatrice, les Aiglons ont été chahutés et incapables de maîtriser leur sujet.

Ce match face à l’ASSE a fait office de révélateur. En coulisses, Jean-Pierre Rivère n’aurait pas digéré ce qu’il a vu, notamment à la mi-temps. Le président niçois a tranché rapidement : en moins de 72 heures, un accord de rupture a été trouvé avec Franck Haise, pourtant sous contrat jusqu’en 2029.

L’élimination évitée face à l’ASSE n’a pas suffi

Malgré la qualification, ce match contre l'ASSE a été vécu comme une nouvelle alerte dans une série de prestations décevantes. En championnat, Nice restait sur une spirale négative. La Coupe devait offrir un nouveau départ. Les carences affichées par les Aiglons contre une équipe de Ligue 2 ont été jugées inacceptables. Et ce sont les Verts qui, indirectement, ont provoqué un changement majeur sur le banc niçois.

Claude Puel de retour, mission maintien en vue

Pour remplacer Franck Haise, l’OGC Nice a rappelé un visage bien connu : Claude Puel. L’ancien entraîneur de l’ASSE, libre depuis son départ de Saint-Étienne en 2021, va retrouver le club qu’il avait dirigé entre 2012 et 2016.

Installé à La Turbie, Puel n’envisageait pas de reprendre une équipe en cours de saison. Mais la détermination de Jean-Pierre Rivère, en plein cœur des fêtes, a pesé. Le technicien de 64 ans arrive avec Julien Sablé et Cédric Varrault pour une mission de cinq mois. Trois personnages déjà passés par l'ASSE !

L’objectif ? Remettre de l’ordre dans un groupe en perte de repères et éviter que le Gym ne bascule dans une crise plus profonde. Le match contre l’ASSE aura donc été un tournant, non pour les Verts, mais pour leurs adversaires.

Source : Nice-Matin