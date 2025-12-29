Bafé Gomis, aujourd'hui retiré des terrains, mène sa seconde vie. Le Franco-sénégalais formé à l'ASSE vient de passer ses diplomes pour devenir scout à l'international. Présent à Saint-Etienne pendant les fêtes pour offrir des repas aux plus démunis, l'ancien buteur de l'AS Saint-Etienne a accordé une interview au Progrès.
Bafé Gomis, c'est 165 apparitions et 49 réalisations sous le maillot Vert. Un des dernier attaquant formé au club qui a performé avec l'équipe professionnelle. International français, il aura eu une carrière à la hauteur de son talent. Si son départ à l'OL n'a pas toujours été compris ou bien perçu, Gomis reste attaché à la ville de Saint-Etienne bien qu'il vive désormais à Lyon.
Depuis plusieurs années, il offre des centaines de repas à la période des fêtes. L'occasion de démontrer sans bruit qu'il reste particuilèrement attaché à Saint-Etienne : « Pour garder un lien avec Saint-Etienne qui m’a tant donné. Quand je suis parti à Lyon, je me disais que j’avais une attache particulière avec la ville, et je cherchais une action à mener sur la durée à mon humble niveau pour les Stéphanois qui m’ont appris les valeurs de respect et d’entraide. [...] Je n’oublie pas non plus que c’est l’ASSE qui m’a payé le premier voyage pour voir ma famille au Sénégal. »
Bafé Gomis, futur dirigeant
« Je passe un diplôme avec la FIFA. Je viens d’obtenir la certification élite scout. Je pense que c’est le moteur d’un club quand on recrute les bons joueurs, quand on a le bon réseau. Je vois plutôt mon avenir dans une direction sportive, le management, dans le but de devenir un dirigeant de club. J’ai encore un an et demi d’études mais je peux être en poste, et les mener de front, si on me propose le bon projet. »
De l'ASSE ?
De quoi l'imaginer de retour au sein de l'organigramme stéphanois ? Bafé Gomis a bien trop d'expérience pour l'évoquer. « À l’époque, j’étais encore en activité et ça ne s’est pas fait, c’est la vie… Il faut regarder sur le moyen long terme. La précédente direction avait fait son temps après avoir fait de belles choses avec ses moyens. Saint-Etienne a eu la chance d’être racheté par un grand groupe fortuné qui fait du bon travail même s’il y a eu descente. Ils ont su garder l’ossature de l’équipe. Il faut être patient et j’espère qu’ils remonteront en Ligue 1, la vraie place de Saint-Etienne. »