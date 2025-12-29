Bafé Gomis, aujourd'hui retiré des terrains, mène sa seconde vie. Le Franco-sénégalais formé à l'ASSE vient de passer ses diplomes pour devenir scout à l'international. Présent à Saint-Etienne pendant les fêtes pour offrir des repas aux plus démunis, l'ancien buteur de l'AS Saint-Etienne a accordé une interview au Progrès.

Bafé Gomis, c'est 165 apparitions et 49 réalisations sous le maillot Vert. Un des dernier attaquant formé au club qui a performé avec l'équipe professionnelle. International français, il aura eu une carrière à la hauteur de son talent. Si son départ à l'OL n'a pas toujours été compris ou bien perçu, Gomis reste attaché à la ville de Saint-Etienne bien qu'il vive désormais à Lyon.

Depuis plusieurs années, il offre des centaines de repas à la période des fêtes. L'occasion de démontrer sans bruit qu'il reste particuilèrement attaché à Saint-Etienne : « Pour garder un lien avec Saint-Etienne qui m’a tant donné. Quand je suis parti à Lyon, je me disais que j’avais une attache particulière avec la ville, et je cherchais une action à mener sur la durée à mon humble niveau pour les Stéphanois qui m’ont appris les valeurs de respect et d’entraide. [...] Je n’oublie pas non plus que c’est l’ASSE qui m’a payé le premier voyage pour voir ma famille au Sénégal. »

Bafé Gomis, futur dirigeant