Ce lundi, l’ASSE retrouvait le chemin de l'Étrat après une grosse semaine de coupure, notamment pour fêter Noël. Les Verts seront sur le pont face au Mans, ce samedi soir. Pour cette rencontre, Eirik Horneland espère pouvoir récupérer quelques éléments dans son effectif.

La saison de l’ASSE est comme souvent rythmée par de nombreuses blessures qui viennent sans cesse contrecarrer les plans d’Eirik Horneland. L'entraîneur norvégien n’a d’ailleurs jamais pu aligner le même onze lors de deux rencontres consécutives.

Lassana Traoré avait rejoint les pelouses de l’Etrat avant l’élimination des Verts en Coupe de France. Le latéral sénégalais n’était cependant pas aptes à revenir à la compétition, contrairement à Djylian N’Guessan qui avait fait son retour dans le groupe. Le jeune buteur stéphanois n’était cependant pas entré en jeu.

Joshua Duffus et Joao Ferreira étaient également inaptes pour prendre part à la dernière rencontre des Verts en 2025. Le Jamaïcain ne devrait pas revenir avant la fin du mois de janvier. Les 2 derniers cités étaient à l'individuel ce lundi 29 décembre.

Avant la rencontre à Nice, il y a huit jours, l’ASSE était privée d’Ebenezer Annan, blessé depuis début décembre. Le Ghanéen avait quitté ses partenaires lors de la défaite 1-0 des Verts à Dunkerque. Il a repris la course ce lundi et accompagné Joshua Duffus et Joao Ferreira en individuel.

Lamba de retour au collectif avec l’ASSE

Eirik Horneland a vu d'autres retours pour débuter cette nouvelle semaine. Touché face à Bastia, Irvin Cardona avait dû déclarer forfait pour le déplacement à l’Allianz Riviera et privé le coach de l'ASSE d’une autre solution offensive. Le maltais était de retour à l'entraînement ce lundi. Forfait depuis quelques semaines, Aïmen Moueffek était aussi présent à la reprise, en ce début de semaine. Leurs retours au Mans ne sont pas à exclure.

Absent de la compétition depuis presque trois mois, Chico Lamba continue de se rapprocher d’un retour. Avant le match à Nice, Eirik Horenalnd avait annoncé le retour de son numéro 15 au collectif, le samedi 20 décembre. Le staff de l’ASSE l’espère rapidement mais ne prendra pas de risque. Pour rappel, le défenseur venu d’Arouca a été opéré des adducteurs au début du mois d’octobre. après une blessure face au MHSC, lors de la neuvième journée de Ligue 2

Ce lundi, Chico Lamba était bel et bien présent à la séance collective de l’ASSE pour la reprise de l'entraînement. Le Portugais est de retour après plusieurs semaines de réathlétisation et apporte une solution supplémentaire pour la défense des Verts.

Pour autant, sa présence au Mans reste incertaine. Avec seulement cinq jours d’entraînement complet, Eirik Horneland pourrait devoir patienter davantage pour pouvoir compter sur son défenseur central afin d’éviter un retour prématuré.