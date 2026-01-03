Le dernier déplacement de l’ASSE au Mans remonte au 29 novembre 2009, lors de la 15ᵉ journée de Ligue 1. Ce soir-là, les Verts avaient l’occasion de défier un concurrent direct. 16 ans plus tard, les Stéphanois et les Manceaux sont à nouveau au coude à coude. La rencontre s’annonce comme un vrai test pour les hommes d’Eirik Horneland.

Ce déplacement au stade Léon-Bollée s’inscrivait dans une saison délicate pour l’AS Saint-Étienne. Les Verts cherchaient alors à s’éloigner de la zone rouge et à enchaîner des résultats plus cohérents. Face au Mans, concurrent direct, l’enjeu était clair : ramener des points. La dynamique de l’ASSE n'était pas très bonne. Les hommes d’Alain Perrin peinaient à prendre des points et jouaient leur survie en Ligue 1.

Ilan lance parfaitement l’ASSE

L’ASSE trouvait rapidement l’ouverture dans cette rencontre. À la 18ᵉ minute de jeu, Ilan permettait aux Verts de prendre l’avantage. L’attaquant brésilien se montrait opportuniste et concrétisait l’une des premières situations stéphanoises.

Ce but venait récompenser une entame sérieuse et permettait à Saint-Étienne de mener au score assez tôt dans la partie. À la pause, l’ASSE conservait cet avantage minimal, avec l’espoir de repartir du Mans avec une victoire importante à l’extérieur.

Une égalisation frustrante

La seconde période voyait le score rester longtemps inchangé. Saint-Étienne tentait de préserver son avance, mais Le Mans finissait par trouver l’ouverture. À la 73ᵉ minute, Anthony Le Tallec égalisait pour les Manceaux. L’attaquant profitait d’un ballon exploitable pour remettre les deux équipes à égalité.

Malgré quelques minutes restantes, le score ne bougeait plus. L’ASSE devait se contenter d’un match nul, un résultat frustrant après avoir mené au score pendant une grande partie de la rencontre.

Ce nul au Mans s’inscrivait dans une série de résultats insuffisants pour Saint-Étienne. Quelques semaines plus tard, la situation ne s’améliorait pas et la direction prenait une décision forte. Alain Perrin quittait alors son poste d’entraîneur. Dans la foulée, Christophe Galtier était nommé pour tenter de redresser la barre. Un tournant majeur dans l’histoire récente du club, qui allait profondément marquer l’avenir de l’ASSE.