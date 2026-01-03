Ce samedi soir, l’ASSE va défier Le Mans pour débuter sa seconde partie de la 2025-2026. Les Verts ont l'occasion de conserver leur place sur le podium Ligue 2. À la veille du voyage dans la Sarthe, Eirik Horneland a pris la parole devant les médias avant d'être suivi par Nadir El Jamali. Le Norvégien s'est exprimé sur son jeune offensif. Extraits

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : "Je trouve que Nadir El-Jamali est vraiment un joueur fantastique, j'ai une grande confiance en lui et pour être honnête je pense qu'il aurait déjà mérité d'avoir un peu plus de temps de jeu cette saison, il les a mérités. Évidemment c'est un peu de ma faute, c'est à moi de lui donner ce temps d'entraînement un peu plus conséquent sur le terrain mais aussi au fil des rencontres. Mais on voit que c'est un joueur qui est très talentueux, qui comprend le football, qui est très doué pour la passe. Et il est vraiment très engagé dans tout ce qu'il fait au quotidien. Je suis vraiment très content de pouvoir travailler avec un joueur comme lui."

"El Jamali rend meilleur ses coéquipiers"

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Nadir El Jamali, C'est vraiment le genre de joueur qui rend meilleur ses coéquipiers. C'est assez facile de comprendre où il veut en venir. Il est ce joueur qui ne se précipite pas sur la première occasion. Il sait patienter, garder le ballon et attendre le deuxième ou le troisième appel pour faire la bonne passe. C'est vraiment le genre de joueur qui est précieux quand on veut créer du surnombre en attaque. Je pense que. S'Il reste humble, je lui prédis une grande carrière.

La position dans laquelle je l'apprécie particulièrement, c'est quand il joue sur le côté avec son mauvais pied, avec la possibilité de rentrer dans le jeu. Je l'aime vraiment dans ce registre-là, il est capable d'amener du surnombre. C'est aussi une très bonne chose pour lui qu'il soit polyvalent. On l'a fait jouer dans ce poste-là d’ailier, mais il peut aussi jouer au poste de milieu récupérateur. Et cet été, pendant la préparation, il a aussi joué en tant qu'avant-centre. C'est une très bonne chose pour lui. Ça lui donne la possibilité d'avoir plus de temps de jeu."