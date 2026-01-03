La 18ᵉ journée de Ligue 2 débutait ce samedi après-midi par la rencontre entre l’ESTAC et le Red Star. La phase retour de l’exercice 2025-2026 débutait par une affiche entre le leader et son dauphin. Résumé de la rencontre.

Champions d’automne, les Troyens avaient l’opportunité de prendre le large sur leur dauphin francilien. Les hommes de Stéphane Dumont pouvaient prendre six points d’avance sur leur adversaire du soir et huit sur l’ASSE, qui jouera dans quelques heures, du côté du Mans.

Le Red Star, second, tient son cap en Ligue 2

À la fin de la phase aller, l’ASSE occupait la seconde place du classement après son nul face à Bastia. 4ᵉ, le Red Star a vu le sort de la rencontre les ayant opposés aux Corses début décembre être scellé par la commission de discipline.

Après un jet de fumigène sur Bradley Danger, la LFP avait placé le dossier de Bastia - Red Star en instruction. Le lundi 22 décembre, la décision est tombée avec la victoire des Franciliens sur tapis vert. Trois points qui ont permis aux parisiens de devancer l'ASSE.

Troyes : trop fort pour le Red Star !

Troyes s’est imposé 1-0 face au Red Star au Stade de l’Aube, au terme d’un choc serré entre le leader et son dauphin de Ligue 2. Les Troyens ont fait la différence juste avant la pause grâce à Tawfik Bentayeb, buteur à la 43e minute. Après une récupération haute d’Ismaël Boura, Martin Adeline a trouvé l’attaquant, qui a parfaitement croisé sa frappe du pied gauche pour inscrire son neuvième but de la saison.

Dominateur en début de rencontre, Troyes s’est créé plusieurs situations par Detourbet et Bentayeb, sans réussir à concrétiser immédiatement. Le Red Star a souffert dans l’entrejeu et a multiplié les pertes de balle, même s’il a tenté de réagir par quelques centres dangereux. Avant la pause, Gaëtan Poussin a maintenu les siens à flot sur plusieurs interventions, mais n’a rien pu faire sur l’ouverture du score.

En seconde période, le Red Star a procédé à plusieurs changements offensifs pour tenter de revenir, avec les entrées de Cabral, Benali ou Assoumou. Les Franciliens ont eu davantage le ballon, mais sont restés stériles, ne cadrant aucune frappe pendant une longue partie du match. Troyes, plus attentiste, a géré son avance et aurait pu faire le break, notamment sur une occasion manquée de Bentayeb peu après l’heure de jeu.

En fin de rencontre, le Red Star a poussé sans réussite. La dernière occasion est intervenue dans le temps additionnel, avec une tête de Kévin Cabral au premier poteau qui s’est envolée au-dessus du but. Solide et réaliste, Troyes conserve sa place de leader et creuse l’écart avec son poursuivant direct, tandis que le Red Star repart sans avoir trouvé la faille. L'ASSE, en embuscade, peut reprendre la place de 2ème si elle s'impose au Mans ce soir...