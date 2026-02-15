Les U17 de l'ASSE se déplaçaient à Nice pour y affronter le Cavigal. Après une lourde défaite contre Monaco (1-4), les Verts se devaient de réagir. Résumé de la rencontre ce dimanche à 13h.

À l'issue de la dernière rencontre, David Le Moal s'est montré pragmatique sur le site officiel : « L’adversaire nous a mis en difficulté jusqu’à l’ouverture du score, intervenue autour de la 25e minute. Malgré cela, je trouve que nous avons plutôt bien réagi après ce but. Ce passage, jusqu’à la mi-temps, a sans doute été notre meilleur moment dans le match. Nous avons davantage respecté notre plan de jeu : plus d’agressivité, une défense en avançant, un bloc un peu plus haut après un début de match trop bas, et plus de verticalité dans notre jeu. Beaucoup de petits ajustements qui ont rendu cette période plus cohérente.

L’objectif était de repartir de la même manière en seconde période, ce que nous avons fait pendant une dizaine de minutes. Mais le deuxième but encaissé a été un véritable coup de massue. À partir de là, nous avons baissé collectivement : les distances entre les lignes se sont allongées, la défense est devenue plus compliquée. Face à un adversaire de qualité, cela nous a conduits à subir, à défendre en déséquilibre et à faire des choix trop aléatoires.

J’ai un peu de mal à lire cette deuxième mi-temps, car jusqu’au second but nous étions bien entrés dans le match. Ensuite, la rencontre s’est ouverte dans tous les sens. Nous avons eu quelques transitions et quelques situations, mais sans toujours bien les exploiter. Au final, la victoire de l’adversaire est méritée, tant sur le plan individuel que collectif.

De notre côté, je pense que nous n’avons pas été à la hauteur de l’événement par rapport à ce dont nous sommes capables. L’engagement était là, l’envie aussi, mais nous n’avons pas su jouer ensemble pour être réellement acteurs du match, monter plus haut et davantage menacer l’adversaire. C’est surtout là-dessus que réside ma frustration : beaucoup d’énergie, mais pas utilisée de la bonne manière. »

La compo de l'ASSE

XI de départ : Vial - Lengi, Assoumani, Ngindu, Marliac - Kissoum, Thouillex, Mendy - Fayolle, Bijot, Freychet.

Sont entrés en jeu : Dagbo, Dani, S. Fuleki, Mansouri.

Résumé de la rencontre

L'ASSE est menée à la pause suite à un but des locaux à la 37e minute. La fin de match est complètement folle. Léo Fayolle va égaliser avant que Samuel Fuleki, fraîchement entré en jeu, permette à l'ASSE de passer devant. Il reste 10 minutes à tenir mais les niçois vont inscrire 2 buts dans les ultimes minutes et decrocher la victoire. Frustration maximale pour la bande à David Le Moal.

Les Verts recevront Lyon la Duchère pour un derby qui s'annonce intense. Le match se jouera le dimanche 8 mars à 15h à l'Etrat.