Deux victoires consécutives, un ancien Vert qui vide son sac, une polémique chez les féminines et un coup marketing réussi : l’AS Saint-Étienne a vécu une semaine dense, sur et en dehors du terrain. Tour d’horizon des informations majeures qui agitent le club.

Victoire précieuse 2-1 face à Guingamp ce samedi pour l’ASSE. Le deuxième match de Philippe Montanier sur le banc stéphanois confirme la bonne dynamique. Les Verts ont rapidement fait la différence grâce à un doublé de Zuriko Davitashvili, avant de souffrir davantage en seconde période, avec une équipe qui a reculé et subi la pression adverse.

Ces deux succès consécutifs permettent à l’AS Saint-Étienne de profiter des faux pas des équipes de tête. Les Stéphanois remontent sur le podium et reviennent à un point du leader Troyes, qui compte toutefois un match en retard. Une dynamique relancée au moment clé de la saison, alors que chaque point comptera dans la course à la montée.

Kevin Pedro convoité, mais engagé

En train de s’imposer comme titulaire en défense, capable d’évoluer dans l’axe comme sur un côté, Kevin Pedro attire déjà l’intérêt de plusieurs clubs en France et en Europe. Sa progression rapide ne passe pas inaperçue.

Sa récente prolongation confirme néanmoins sa volonté de s’inscrire dans la durée à Saint-Étienne. Sur le plan international, le dossier reste ouvert : plus appelé chez les jeunes de l’Équipe de France depuis 2024, il est désormais courtisé par la République démocratique du Congo. Un choix important à venir pour la suite de sa carrière.

L’empreinte Montanier commence à se voir du côté de l'ASSE

Après deux rencontres, les premiers ajustements de Philippe Montanier sont perceptibles. L’équipe affiche davantage d’agressivité et de rigueur défensive, avec un bloc plus compact et impliqué dans les duels. Offensivement, tout n’est pas encore parfaitement huilé, mais la volonté de se projeter rapidement vers l’avant est claire.

Le technicien a aussi relancé certains profils. Irvin Cardona, par exemple, retrouve de l’impact et du temps de jeu. Plus incisif, plus tranchant, il apporte des solutions dans le dernier tiers et participe pleinement au renouveau offensif stéphanois.

Un maillot « fourth » porté par une star mondiale

Petit coup marketing réussi pour l’ASSE avec la présentation du maillot fourth par son supporter le plus célèbre, Timothée Chalamet. En promotion en France pour son film Marty Supreme, l’acteur est apparu avec la nouvelle tunique sur un plateau TV.

Résultat immédiat : une visibilité internationale inattendue et des précommandes écoulées en un temps record. Une opération d’image maîtrisée qui montre que le club sait aussi exister en dehors du rectangle vert.

Stéphane Ruffier sort du silence

Autre séquence forte de la semaine : les déclarations de Stéphane Ruffier. L’ancien gardien emblématique, dont le contrat avait été rompu en janvier 2021, est revenu sur la fin de son aventure stéphanoise.

Arrivé en 2011, auteur de 383 matchs et 141 clean sheets sous le maillot vert, il n’a jamais vraiment digéré les conditions de son départ. « J’ai toujours été l’un des premiers arrivés, toujours l’un des derniers à partir », rappelle-t-il, évoquant son investissement quotidien. S’il assure ne pas vouloir « refaire l’histoire », il laisse transparaître des regrets et des blessures encore vives. Il insiste surtout sur son attachement aux supporters, estimant qu’« ils méritent tellement mieux ». Des propos qui résonnent fortement dans un club toujours marqué par cette rupture brutale.

Les féminines de l'ASSE plongées dans la tourmente

Enfin, la section féminine traverse une zone de turbulences. Sébastien Joseph, arrivé l’été dernier pour lancer un nouveau cycle, a été mis à pied à titre conservatoire après des propos jugés inacceptables envers l’arbitre à l’issue du derby perdu à Lyon (0-4).

Le club a confirmé la décision et confié l’intérim à son adjoint Tom Bouvier, rappelant son attachement à « un football respectueux et sans haine ». Cette affaire intervient alors que les Vertes occupent la 11e place de Première Ligue avec neuf points, en position délicate au classement. Sportivement et institutionnellement, le contexte est tendu.