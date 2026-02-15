Les U19 de l'ASSE recevaient l'AS Monaco. Après une lourde défaite contre Marseille (6-2), les Verts se devaient de réagir. Résumé de la rencontre ce dimanche à 13h.

À l'issue de la dernière rencontre, David Le Moal s'est montré pragmatique sur le site officiel : "On fait 70 minutes de bonne facture où l’on joue, où l’on fait également preuve de caractère. C’est étrange de le dire, mais on fait des choses bien et on passe proche d’égaliser. Mais sur cette fin de match, on prend des contres, en manquant de maturité pour faire face aux transitions bien jouées par les Marseillais. Le score est très sévère, mais en tant que formateur, je dois aussi souligner qu’on a réussi à produire des choses. Ça n’empêche qu’on ne peut être satisfait de ce résultat, même si dans l’état d’esprit, les joueurs ont répondu présents."

La compo de l'ASSE

XI de départ : Colombet - Teillol, Mnemoi, Mouton, Teillol, Aït Amer, Rised, Yvars, Vibert, Toty, Moulin.

Sont entrés en jeu :

Résumé de la rencontre

Face au leader, les Verts devaient faire une prestation quasi parfaite pour espérer prendre des points. La première mi-temps est intense et disputée mais les deux équipes rejoignent les vestiaires dos à dos avec un score nul et vierge (0-0). Les stéphanois étaient proche d'ouvrir le score grâce à Sonny Yvars qui s'était mis en bonne posture.

Le second acte offre le même genre d'opposition. L'AS Monaco insiste pour inscrire le but de la victoire et l'ASSE opère en contre et peut potentiellement faire le coup parfait. Finalement, la rencontre s'achève sur un score de 1-0. Les monégasques vont crucifier les joueurs de Frédéric Dugand dans les ultimes minutes de la rencontre. Frsutrant !

Les Verts se déplaceront ensuite à Cavigal Nice pour y disputer la 18e journée de U19 national. Le match se jouera le dimanche 8 mars à 15h.