Les U17 de l'ASSE affrontaient l'AS Monaco ce dimanche à 14h30. En besoin de points, les joueurs de David Le Moal voulaient bonifier le point ramené de Nîmes (1-1). Résumé de la rencontre.

Après un nul formateur contre Nîmes (1-1), David Le Moal avait montré sa satisfaction : "Notre première période a été timide dans la sortie de balle, on a eu du mal à imposer notre jeu. Ça nous a forcés à jouer dans la verticalité, ce qui a été difficile. Malgré la possession, on a été mis en difficulté par le jeu direct et les coups de pied arrêtés de nos adversaires. En deuxième mi-temps, on a eu plus de situations, notamment après l’expulsion côté nîmois. Dans ce contexte, on a mal négocié certains centres, certains choix. Malgré tout, je suis plutôt content de l’état d’esprit du groupe dans une atmosphère particulière. Il faudra désormais être plus justes dans le dernier geste."

La compo de l'ASSE

XI de départ : Fuleki - Fayolle, Mnemoi, Assoumani, Marliac - Thouilleux, Kissoum, Aini - Piskor, Bijot, Kaloga.

Résumé du match

L’ASSE a souffert face à Monaco, dominateur dès l’entame. Sur un corner, une sortie manquée de Fuleki manque de coûter cher, la barre sauvant les Verts (12’). La timide frappe de Bijot n’inquiète pas Monaco (20’), qui ouvre logiquement le score peu après grâce à son avant-centre (0-1, 24’). En difficulté dans la conservation du ballon, les Stéphanois rentrent aux vestiaires menés.

Plus agressifs au retour des vestiaires, les Verts se créent une occasion par Bijot, sans réussite (59’). En se découvrant, ils subissent les transitions monégasques et encaissent trois buts en moins de vingt minutes (61’, 69’, 79’). Thouilleux sauve l’honneur en fin de match (85’), sans empêcher la défaite (1-4).

La semaine prochaine, Les Verts se déplaceront à Nice pour y affronter le Cavigal. La rencontre se jouera le dimanche 15 février à 13h00

Crédit photo : asse.fr