Titulaire à un poste inhabituel face à Grenoble, Maxime Bernauer a disputé l’intégralité de la rencontre en tant que latéral gauche. De retour de blessure, le défenseur stéphanois a pu faire son retour sur les pelouses de Ligue 2 ! Avant le match, il s'est exprimé sur son nouveau rôle.

À peine revenu de blessure, Maxime Bernauer a été appelé à combler l’absence d'Ebenezer Annan sur le flanc gauche. Un poste inhabituel pour lui, mais qu’il a accepté sans rechigner. Avant la rencontre face à Grenoble, il s’était confié sans détours dans l'Inside Match week, affichant un état d’esprit exemplaire :

« Non, j'ai déjà joué une mi-temps je pense à gauche, mais c'était pour dépanner parce qu'on avait pris un rouge. Mais content de jouer ce match-là, j'étais impatient de revenir. J'ai dit au coach peu importe où il me mettra, moi je ferai le maximum pour aider l'équipe. Il se trouve qu'aujourd'hui il y a un besoin à gauche et que je peux jouer à gauche, donc je suis content. Je préfère être sur le terrain que sur le banc et ne pas jouer. Et j'espère qu'on va continuer sur notre belle série. »

Le joueur a également indiqué quel serait son rôle durant cette rencontre.

« On verra en fonction de la physionomie, et peut-être un peu plus à l'intérieur pour ne pas jouer comme un Léo Petrot. Mais je vais m'adapter en fonction de mes qualités. Il y a Zuka (Davitashvili) aussi qui sera sur le côté donc on va pouvoir combiner. On va essayer de faire les choses bien. »

Des mots forts, qui montrent à quel point Bernauer est un atout précieux apprécié pour sa polyvalence.

Une prestation appliquée avec l'ASSE, malgré la frustration

Aligné dans ce rôle peu habituel, Bernauer a livré une copie propre. Solide défensivement, il s’est aussi projeté par moments, cherchant à combiner avec Zuka, comme annoncé. Mais le résultat final, un match nul frustrant (1-1), est venu tempérer l’enthousiasme collectif, notamment à cause de l'action menant au but grenoblois. Le défenseur de l'ASSE n'est pas parvenu à empêcher le centre adverse.

Après la rencontre, il a fait preuve de lucidité :

« Beaucoup de frustration au vu de la physionomie. On avait la maîtrise sur ce match. On connaît ce championnat, on sait qu’à 1-0 on n’est pas à l’abris d’en prendre un. Il va falloir tirer les leçons de ça. Il y aura plusieurs matchs avec cette physionomie là et faudra qu’on arrive à tuer les matchs un peu plus tôt. »

Conscient des difficultés face à des blocs bas, il insiste sur la nécessité d’apprendre et de progresser

« Ce n’est pas évident contre ces blocs bas. Ils étaient à cinq derrière aujourd’hui, ce n’est pas évident. C’était la même chose à Boulogne, il faut qu’on se prépare à ça aussi. Après on reste invaincu mais c’est dommage car ce soir on avait l’occasion d’être seul leader avant la trêve. »

Toujours invaincue après 4 journées, l’ASSE peut s’appuyer sur des profils comme celui de Bernauer pour continuer sa montée en puissance. Eirik Horneland le titularisera-t-il à ce même poste face à Clermont ? Réponse dans un peu plus d'une semaine !