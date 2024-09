Wesley Fofana qui revient tout juste de blessure s’est livré sur une interview pour Free Foot. L’occasion de balayer son actualité, Chelsea, l’équipe de France, l’OM mais aussi la remontée de l’ASSE en ligue 1. Voici quelques extraits des mots du joueur formé dans le Forez.

Ravi du retour de l’ASSE en ligue 1

« C’est Saint-Etienne ! C’est l’un des plus grands clubs en France. Oui, le club méritait de repartir en ligue 1… surtout comment ça s’est fait dans les dernières minutes à Metz ! C’était extraordinaire. J’espère qu’ils vont réussir à se maintenir. Ce sera compliqué car le championnat de ligue 1 cette année est très performant et très fort. Je suis de tout cœur avec eux. J’espère qu’ils réussiront à se maintenir juste pour sécuriser cette première année et ensuite j’espère que le club redeviendra un grand club et se battra pour les places européennes dans le futur. C’est sûr que ça sera dur mais j’ai confiance aux Verts. »

« Un message aux supporters des Verts ? Faites bouillir le chaudron encore et encore. Poussez les gars car sans vous, ils ne sont rien. Force à vous, force à eux et je leur souhaite une bonne saison à tous »

Il a refusé l’OM cet été !

« J’ai eu un appel qui m’a très touché et ça serait mentir de dire que je ne l’ai pas calculé. Celui de Mehdi Benatia, le directeur sportif de l’Olympique de Marseille. Et c’est sûr que ça m’a touché. Tout le monde sait pourquoi et j’ai eu une réflexion par rapport à tout ça. L’objectif actuel, c’est de réussir à Chelsea, essayer d’enchaîner les matchs et imposer dans mon club. L’OM, on verra un jour, actuellement, j’ai un contrat jusqu’en 2029, on verra après ça ! Je ne me suis jamais caché, c’est ma ville, c’est mon club et je suis supporter de l’Olympique de Marseille. On verra bien ! »