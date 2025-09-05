Nouvelle recrue des Verts, Ebenezer Annan s’est confié dans un entretien exclusif accordé à EVECT. Le latéral ghanéen affiche des ambitions claires : ramener l’ASSE en Ligue 1 et marquer de son empreinte l’histoire du club.

Arrivé cet été en provenance de l’Étoile Rouge de Belgrade, Ebenezer Annan n’a pas tardé à dévoiler ses ambitions sous le maillot stéphanois. Pour le défenseur ghanéen de 21 ans, pas question de se contenter d’une saison d’adaptation : « Je veux monter en Ligue 1. Je veux faire partie de ce groupe et qu’on soit la meilleure équipe de Ligue 2. Il faut qu’on marque l’histoire. »

Dès ses premiers jours à Saint-Étienne, Annan a visité le musée des Verts, plongé dans la légende du club. Une expérience qui l’a profondément marqué : « C’est incroyable de voir toute cette histoire. Mais je veux écrire une nouvelle histoire ici. Si je pars un jour, je veux qu’on se souvienne de moi, comme ceux que j’ai vus dans le musée. »

L’ASSE, club mythique du football français, séduit donc par son héritage, mais aussi par la ferveur unique de son peuple vert. Annan veut s’y inscrire durablement, avec une ambition : devenir un joueur qui compte dans l’histoire du Chaudron.

Ebenezer Annan impressionné par Geoffroy-Guichard

Si le joueur connaissait de nom Saint-Étienne avant son arrivée, il avoue avoir été bouleversé par sa première expérience au stade Geoffroy-Guichard. « Je n’avais jamais évolué dans un stade plein comme ça. Pourtant, on m’a dit qu’il n’était même pas complet ce jour-là ! Quand j’ai foulé la pelouse, je me suis dit ‘wahou’, cet endroit est vraiment différent. »

Cette découverte a renforcé sa confiance et sa motivation : « J’ai vu l’amour que les supporters nous transmettent, on doit le leur rendre. »

Mais la fougue du jeune latéral ne l’a pas quitté : dès ses premières minutes sous le maillot vert, il a écopé d’un carton jaune, preuve de son engagement. « Je voulais prouver que j’étais là pour me battre pour le maillot. Je dois tout donner pour le club et ses supporters. »

Ce tempérament guerrier plaît déjà aux supporters. Dans un effectif en pleine quête de régularité, Annan pourrait vite devenir l’une des révélations de la saison.

Un choix assumé et une intégration réussie

Quitter la première division serbe pour la Ligue 2 française aurait pu paraître un pari risqué. Pas pour Annan, qui a tout de suite accepté la proposition stéphanoise : « Je voulais quitter l’Étoile Rouge, et dès que j’ai su que Saint-Étienne me voulait, j’ai dit à mes agents que je voulais y aller. »

Séduit par le discours des dirigeants, il a vite compris que l’ASSE représentait un tremplin pour progresser : « Ils m’ont expliqué que le club allait m’aider à m’améliorer. C’est pour ça que j’ai choisi de venir ici. »

Un choix conforté par sa rencontre avec Eirik Horneland, le nouvel entraîneur. Le technicien norvégien lui a présenté sa philosophie de jeu, dans laquelle Annan se retrouve : « C’est une philosophie qui me correspond. J’ai expliqué ma façon de jouer, et maintenant je dois m’adapter à celle de l’équipe. »

L’intégration du latéral s’est faite sans encombre : « L’ambiance était vraiment bonne quand je suis arrivé. Ils m’ont très bien accueilli. Je n’ai jamais été reçu comme ça ailleurs. Je suis vraiment content d’avoir rejoint la bonne équipe. »

Et pour son bizutage, le Ghanéen a préféré montrer ses talents de danseur plutôt que de chanteur : « Ils ont mis de la musique et j’ai dansé (rires). »

Ebenezer Annan, un pari prometteur pour l’ASSE

Avec son enthousiasme, son énergie et son envie de s’imposer, Ebenezer Annan a déjà conquis les cœurs. Il incarne cette nouvelle génération de Verts décidée à rendre au club sa place dans l’élite du football français.

Ambitieux, courageux et respectueux de l’histoire stéphanoise, le latéral ghanéen veut inscrire son nom dans la légende. S’il confirme sur le terrain ce qu’il affiche en discours, Annan pourrait bien devenir l’une des pièces maîtresses de la montée.