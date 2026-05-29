L'ASSE avait jusqu'au 30 avril dernier pour statuer sur l'avenir des joueurs de son centre de formation. Une période toujours compliquée pour certains jeunes non retenus par le club. D'autres se voient en revanche proposer un contrat, plus ou moins intéressant, pour prolonger l'aventure.

La liste des joueurs du centre de formation non conservés par l'ASSE a été révélée il y a deux semaines par Benjamin Quarez. On y retrouve des éléments nés entre 2010 et 2004, allant des U16 à l'équipe réserve.

La liste complète : Milan Dubien, Hugo Reynoudt, Lounes El Omari, Antoine Foray, Ilyes Mansouri, Sacha Nedic, Ismaël Verhoeven, Loevan Charros, Daniel Epanya, Noham Aini, Rayan Aït Amer, Maxence Tatuszka, Samy Achour, Yanis Mimoun, Ewan Hornech, Noa Delacroix, Jules Mouton, Elysée Ntambu, Karim Cissé.

Sonny Yvars, de l'ASSE au FC Annecy

Ces 19 joueurs ne sont toutefois pas les seuls formés au clubs à s'en aller. Si les jeunes les plus prometteurs vont prochainement signer un contrat professionnel (cela devrait être le cas de Medhy Lutin Zidee et de Noah Moulin, comme révélé en exclusivité par nos soins), d'autres ont reçu des propositions moins alléchantes.

Sonny Yvars, offensif des U19 Nationaux, a par exemple reçu une proposition de contrat amateur d'une durée d'une saison. Le joueur espérait de son côté un contrat stagiaire et a donc refusé l'offre faite par les Verts.

Cette proposition de contrat amateur, peu attrayante, a donc poussé Sonny Yvars a acté la fin de son aventure dans le Forez. L'attaquant né en 2008, un peu moins en forme cette saison avec 6 buts au compteur en U19 Nationaux, était à la recherche d'un nouveau projet ces derniers jours. Et il n'a pas mis longtemps à rebondir. Après un essai concluant au FC Annecy, le désormais ex-Stéphanois va s'engager avec l'écurie de Ligue 2. Il devrait dans un premier temps évoluer avec la réserve annécienne, qui vient de monter en National 3.

Crédit photo : asse.fr