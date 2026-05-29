L’ASSE joue sa place en Ligue 1 face à Nice. Avant de se rendre sur la Côte d’Azur, ce vendredi soir, Maxime Bernauer a répondu aux différentes questions des journalistes. Extraits.

Maxime Bernauer (joueur de l’ASSE) : “Il faudra tout faire un peu mieux. On a vu que ça n'a pas suffi pour gagner, mardi. Il y a des détails où on devra être meilleur, notamment dans la dernière passe, dans le dernier geste. On a manqué un peu de justesse, je trouve, parce qu'il y a pas mal de situations où on arrive à amener le ballon comme il faut dans leur camp."

Un manque de fraicheur pour l'ASSE

Maxime Bernauer (joueur de l’ASSE) : “Il manque à chaque fois ce petit quelque chose pour finir les actions et leur faire mal. Et puis il faudra aussi faire tout aussi bien défensivement puisque toute l'équipe était concernée. Ce n'est pas que les défenseurs. Les attaquants ont beaucoup couru aussi pour nous. On a eu un bloc équipe plutôt compact. Les milieux ont fait un gros match aussi. Donc il faudra garder cela et appuyer encore plus, être un peu plus créatif devant pour leur faire mal.

C'est arrivé dans différents matchs à différents moments de la saison, donc dire que c'est un manque de fraîcheur, je ne suis pas sûr. Après, il y a aussi des défenseurs de Ligue 1, même s'ils sont dans une dynamique négative. Je pense que les deux équipes ont bien défendu sur ce match-là. Maintenant, c'est vrai qu'on se doit d'être plus juste. Il y a des situations qu'on a vues à la vidéo où on a les qualités et on a les joueurs pour faire mieux. Donc, on se devra de faire mieux sur ces détails-là."

Pas un réel écart entre les deux équipes pour Bernauer

Maxime Bernauer (joueur de l’ASSE) : “Tout reste à faire. Non, je n'ai pas senti de tension parce qu'il y a tout ce qui peut se passer dans les matchs de foot. On aurait aussi très bien pu prendre deux buts et la tension aurait été encore plus grosse. Oui, on aimerait marquer. Oui, on aurait aimé gagner ce match aller. Maintenant, il y a 0-0 et il reste un match et tout est possible. Parce que je pense qu'on a fait jeu égal avec eux sur ce premier match. Il y en a beaucoup, après le match de Lens, parce qu'ils ont fait un gros match contre Lens, qui disaient qu'il y avait quand même un gap entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Je pense que sur ce match-là, ça ne s'est pas trop vu.

L'ASSE et Nice battent un record peu glorieux

Même s'ils sont dans une dynamique négative, encore une fois, je le dis, mais ça reste des bons joueurs de Ligue 1. Et on a vu que sur ce match-là, il n'y avait pas grande différence. On a même senti qu'à certains moments, si on avait été plus juste, on aurait pu leur faire mal. On n'a pas concédé grand-chose. Si on arrive à faire mieux dans les domaines où on n'a pas été assez performants, il n'y a pas de raison pour que ça ne le fasse pas demain."