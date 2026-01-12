Mathéis Piskor s’impose comme l’un des hommes forts de l'équipe des U17 de l’ASSE. Deuxième meilleur buteur de la poule D du championnat U17 Nationaux, l’attaquant stéphanois confirme match après match son sens du but et son importance dans le projet formation du club.

L’AS Saint-Étienne peut une nouvelle fois s’appuyer sur la qualité de son centre de formation. Cette saison, les U17 Nationaux réalisent un parcours correct dans une poule D très disputée. Au cœur de cette dynamique, Mathéis Piskor (portrait ici) tire son épingle du jeu. Avec 9 buts inscrits en 14 rencontres, l’avant-centre des Verts affiche une régularité remarquable face aux cages adverses. Seul Aissam Guira, attaquant du Gazélec Ajaccio, fait mieux avec une réalisation supplémentaire. Derrière, plusieurs joueurs restent à distance respectable, ce qui confirme la place de Piskor parmi les références offensives du championnat. Sa capacité à se montrer décisif dans des contextes variés, aussi bien dans le jeu que dans la surface, en fait un élément clé du dispositif stéphanois.

Mathéis Piskor, un buteur déjà déterminant en U17 Nationaux

Formé à l’ASSE, Mathéis Piskor progresse étape par étape sans brûler les étapes. Son profil d’attaquant polyvalent correspond parfaitement aux exigences du football actuel. Capable de jouer dos au but, d’attaquer la profondeur et de faire jouer ses partenaires, il ne se limite pas à un simple rôle de finisseur. Son efficacité statistique reste toutefois son principal atout. Neuf buts en quatorze matches dans un championnat aussi relevé que les U17 Nationaux témoignent d’un vrai sens du placement et d’un sang-froid notable devant le but. Cette saison, Piskor s’est souvent montré décisif dans des matches accrochés (Monaco, Saint Priest ou Gazelec), apportant des points précieux à son équipe et confirmant son importance dans l’animation offensive des Verts.

L’ASSE attentive à l’évolution de Mathéis Piskor

À Saint-Étienne, les performances de Mathéis Piskor ne passent pas inaperçues. Le club suit de près l’évolution de son jeune attaquant, déjà mis en lumière dans un portrait détaillé publié récemment. Son rendement régulier, sa mentalité et sa progression constante correspondent parfaitement à l’ADN de la formation stéphanoise. Sans brûler les étapes, l’ASSE pourrait être tentée d’accélérer son développement à moyen terme s’il poursuit sur cette trajectoire. Dans un contexte où le club mise plus que jamais sur sa jeunesse, Mathéis Piskor incarne cette nouvelle génération ambitieuse et travailleuse. Son classement parmi les meilleurs buteurs de la poule D vient confirmer un potentiel réel, à condition de continuer à progresser avec humilité et constance.