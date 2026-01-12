Trois compétitions, quatre matches officiels, et une montée en pression progressive. L’AS Saint-Étienne (ASSE) entame une semaine intense, entre enjeux majeurs et retours sur les terrains.

Le programme stéphanois s’annonce chargé pour cette semaine du 12 au 18 janvier. L'équipe masculine, qui reste sous pression en Ligue 2 BKT, recevra Clermont samedi à 20h55 dans un Chaudron amputé de son Kop Nord. Un match à fort enjeu dans la course à la montée.

Du côté de la section féminine, deux rendez-vous clés sont au programme : un déplacement à Marseille mercredi soir, puis la réception de Nantes samedi à Salif-Keita. Deux matches en quelques jours pour continuer à grappiller des points cruciaux en Arkema Première Ligue.

Autre fait marquant de la semaine : la reprise du championnat de National 3 pour l’équipe réserve, en déplacement à Mâcon samedi à 18h.

Enfin, les U19 Nationaux iront défier Toulouse dimanche matin.

La semaine qui attend l'ASSE

Lundi 12 janvier

Entraînement des pros féminines à huis clos

Mardi 13 janvier

Entraînement des pros ouvert au public au Centre sportif Robert-Herbin (11h15) et des pros féminines à huis clos

Mercredi 14 janvier

Entraînement des pros à huis clos

Arkema Première Ligue (Journée 12) : Marseille - ASSE au stade Francis-Turcan (19h)

Jeudi 15 janvier

Entraînement des pros et des pros féminines à huis clos

Vendredi 16 janvier

Entraînement des pros et des pros féminines à huis clos

Les groupes pour #ASSEFCN (Arkema Première Ligue) et #ASSECF63 (Ligue 2 BKT)

Samedi 17 janvier

Arkema Première Ligue (Journée 13) : ASSE - Nantes au stade Salif-Keita (15h)

National 3 (Journée 13) : Mâcon - ASSE au stade Pierre-Guérin (18h)

Ligue 2 BKT (Journée 19) : ASSE - Clermont au stade Geoffroy-Guichard (20h55)

Dimanche 18 janvier

Entraînement des pros à huis clos

U19 National (Journée 16) : Toulouse - ASSE au Parc des Sports Stadium (11h)

Source : ASSE.fr