Bien que plus en difficulté cette saison, le centre de formation reste une pièce maitresse de l'ASSE. Soucieux de former les talents de demain, l'un d'entre eux réalise une énorme demi-saison. Portrait du jeune joueur offensif Mathéis Piskor.

Après avoir grandi en Haute-Loire, il découvre réellement la compétition au club de Lapte-Grazac, où son père reste impliqué aujourd’hui encore. Très vite, son potentiel saute aux yeux. Il rejoint l’US Monistrol, une étape clé : c’est là que l’ASSE le repère. Le club stéphanois fait une première approche alors qu’il n’a que huit ans, mais ses parents préfèrent attendre encore un an. Un choix payant : dès son arrivée en U9, Mathéis prend racine dans le Forez en 2017. Il traverse les catégories avec constance, progression et sérieux jusqu’à devenir une pièce forte des U17 cette saison.

Depuis le début de la saison, Mathéis Piskor enchaîne les performances convaincantes avec les U17 Nationaux de David Le Moal. Né le 11 février 2009, le jeune attaquant avance à pas sûrs. Il réalise une saison individuellement brillante malgré un contexte collectif plus compliqué. Les Verts pointent à la 9e place de leur groupe sur 13, mais Mathéis brille par sa régularité et sa capacité à porter l’équipe dans les moments clés. Avec 9 buts en 14 matchs (dont Clermont, Monaco ou encore Saint-Priest), dont cinq lors des cinq dernières journées, il confirme semaine après semaine qu’il possède l’instinct du buteur.

Sa progression ne surprend pas ceux qui le suivent depuis ses débuts à l’école de foot. Selon son éducateur de l'époque : "Mathéis construit son jeu autour de son explosivité. Il s’appuie sur des appuis courts, une vraie vitesse de déplacement et un pied gauche naturel qui lui permet d’être dangereux dès qu’il entre dans les 20 mètres." De ce fait, ses mouvements, ses courses, son sens du but et sa capacité à frapper vite créent un profil difficile à contenir pour les défenses adverses.

Un compétiteur, un "mauvais perdant"

Cette montée en puissance n’est pas le fruit du hasard. Le jeune attaquant est décrit comme un garçon travailleur, concentré et exigeant avec lui-même. Un compétiteur, un « mauvais perdant » dans le sens noble du terme : celui qui refuse le relâchement, même à l’entraînement. Un trait de caractère qui fait souvent la différence dans un parcours de jeune footballeur. Fan de Lamine Yamal et Xavi Simons, il franchit les différentes étapes à l'ASSE depuis plusieurs saisons.

En dehors du terrain, Mathéis est décrit comme un jeune discret, poli et toujours respectueux. Un comportement qui facilite son intégration dans chaque catégorie qu’il traverse. Scolairement, tout se passe bien, et ses éducateurs soulignent sa capacité à trouver un équilibre entre les cours et l’exigence du haut niveau en formation.

Celui qui dans le Progrès affirme vouloir "intégrer une équipe professionnelle et si possible l’ASSE" garde à l'esprit de travailler dans le monde du sport : "je fais en parallèle des études pour être éducateur sportif au lycée Tézenas du Montcel à Saint-Étienne."

Un stéphanois, un vrai de l'ASSE !

Son sérieux et sa régularité en font un coéquipier fiable. Il écoute, progresse et ne triche jamais. Sa rage de vaincre, elle, ressort dans les matchs. Mathéis n’aime pas perdre, et ça se voit. Cette compétitivité nourrit ses efforts, ses courses répétées, son envie de faire la différence.

Son éducateur à l'école de football souligne d'ailleurs : "Il était toujours très bon dans les derby, les matchs contre l’OL lui tenaient beaucoup à cœur comme c’était le cas pour beaucoup de petits de la région".

Pour couronner cette belle demi-saison, il s'est mué en passeur en Gambardella ce week-end pour l'ouverture du score de Sonny Yvars !