La formation stéphanoise aura l'occasion de briller lors du prochain Mondial des clubs de Montaigu. L'ASSE sera en effet de la partie à l'occasion de ce prestigieux tournoi. Particulièrement scrutée par les recruteurs, la compétition est un réel objectif pour bon nombre de clubs. Une belle occasion pour les jeunes stéphanois (groupe Avenir U16) de se confronter à d'autres équipes de haut niveau.

Comme l'Olympique de Marseille, le FC Nantes, le RC Strasbourg ou encore l'OGC Nice, l'AS Saint-Etienne a déjà été annoncée parmi les futurs participants au célèbre Tournoi de Montaigu. Les U16 de l'ASSE tenteront de remporter une compétition qui a vu éclore plusieurs stars du football mondial. Montaigu est aussi toujours une belle vitrine afin de montrer le sérieux du travail effectué du côté de la formation.

Faire comme en 2022 pour l'ASSE

En 2022, la génération 2006 des Verts avait remporté le tournoi. Les Stéphanois s'étaient imposés au terme d'une finale très disputée face à l'Olympique de Marseille (0-0, TAB 8-7). Kévin Pedro, Mathis Amougou, Meïvyn Agesilas ou encore Enzo Mayilla étaient alors présents dans l'équipe coachée par Kévin De Jesus. Depuis, la formation de l'ASSE n'a pas réussi à ajouter un nouveau trophée à son palmarès. La saison dernière, la génération 2009 avait échoué au pied du podium en décrochant la 3ème place face au rival l'Olympique Lyonnais. Le tout après une demi-finale cruelle perdue aux TAB contre Strasbourg.

L'objectif pour les 2010 stéphanois sera donc de reproduire la performance réalisée par les jeunes Verts il y a 4 ans.

L'annonce du Mondial de Montaigu : "Quatrième club dévoilé du Challenge Clubs : l’AS Saint-Étienne 💚

Club historique du football français, les Verts comptent 20 participations et 4 victoires au Mondial Football de Montaigu.

Habitués des grands rendez-vous, les Stéphanois reviennent avec une ambition claire : faire parler leur histoire… et leur formation. 🌱🔥

👉 Abonnez-vous pour découvrir les concurrents dans les autres challenges, les actus et toutes les infos du Mondial Football de Montaigu 2026 !"