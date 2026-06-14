Mahamadou Gory s'est imposé comme l'un des acteurs important du recrutement de l'ASSE. Arrivé en 2023 au sein de la cellule de recrutement du club, ce spécialiste du football francilien joue un rôle majeur dans l'identification des jeunes talents destinés à renforcer le centre de formation des Verts.

Depuis plusieurs saisons, l'ASSE cherche à construire son avenir en s'appuyant davantage sur la formation. Dans cette stratégie, certains noms restent dans l'ombre malgré leur importance. C'est notamment le cas de Mahamadou Gory (38 ans). Peu médiatisé, ce recruteur travaille pourtant au quotidien pour dénicher les profils capables d'intégrer l'académie stéphanoise et, à terme, l'équipe professionnelle.

Mahamadou Gory, spécialiste du bassin francilien

Avant de rejoindre l'AS Saint-Étienne en août 2023 comme Talent Scout, Mahamadou Gory a construit sa réputation en Île-de-France. Son parcours l'a conduit à exercer plusieurs fonctions au sein du football amateur et de la préformation.

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Passé par l'Académie Football de Bobigny où il occupait le poste de responsable préformation et coach U13, il a également passé plus d'une décennie à l'US Torcy, l'un des clubs les plus reconnus de la région parisienne pour le développement des jeunes talents. Un club qui a vu grandir Lucas Gourna, Paul Pogba ou encore Mathis Amougou.

Au fil des années, Gory a développé un réseau particulièrement dense auprès des éducateurs, clubs amateurs et intermédiaires du football francilien. Une richesse précieuse pour un club comme l'ASSE, qui cherche régulièrement à attirer les meilleurs espoirs de la région parisienne, considérée comme le premier vivier de talents en France.

Cette connaissance du terrain lui permet d'identifier très tôt des profils à fort potentiel avant qu'ils ne soient repérés par des concurrents plus puissants financièrement comme l'AS Monaco, le PSG ou le Stade Rennais.

Un rôle de plus en plus important à l'ASSE

Depuis son arrivée dans le Forez, Mahamadou Gory a progressivement pris une place significative dans plusieurs dossiers de recrutement concernant le centre de formation.

L'objectif est clair : détecter les joueurs capables d'intégrer rapidement les différentes catégories de jeunes tout en correspondant aux exigences sportives et humaines du club.

Son travail ne se limite pas à observer des matchs. Il consiste également à créer un lien de confiance avec les familles, les éducateurs et les jeunes joueurs ciblés. Un aspect devenu essentiel dans un contexte où la concurrence entre centres de formation est particulièrement forte.

Un travail qu'il partage au quotidien avec Hamdane Karouni et Jean Claude Anquetil, eux aussi scout sur la région parisienne.

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L'ASSE mise sur son réseau pour préparer l'avenir

Alors que le club poursuit sa restructuration sportive, le recrutement des jeunes représente un enjeu stratégique majeur. La formation reste l'un des piliers historiques de l'AS Saint-Étienne et plusieurs générations de joueurs ont permis au club de rayonner et de survivre financièrement grâce à ce savoir-faire.

Dans cette organisation, Mahamadou Gory apparaît désormais comme un maillon important. Son expertise du football francilien et sa capacité à repérer les talents avant les autres contribuent directement à alimenter le centre de formation stéphanois.

Si les projecteurs sont souvent braqués sur les joueurs ou les dirigeants, le travail de l'ombre effectué par les recruteurs reste déterminant. À Saint-Étienne, Mahamadou Gory contribue grandement à l'avenir des Verts.

Source : Profil LinkedIn de Mahamadou Gory