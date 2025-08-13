Le centre de formation de l’ASSE est reconnu comme l’un des plus performants de l’Hexagone. Mais derrière cette réussite, se cache une stratégie de recrutement structurée autour de trois zones géographiques essentielles : la région Auvergne-Rhône-Alpes, la région PACA, et la région Île-de-France. Trois bassins à haut potentiel, où les Verts ont su implanter une véritable toile de scouts locaux.

Dans le sud de la France, Rafik Allaf a longtemps assuré le rôle de vigie avant de passer le flambeau à un duo prometteur : Gaëtan Laclef et Kaisse Hannachi. Leur mission : ratisser large, repérer tôt et tisser des liens avec les clubs locaux.

En Rhône-Alpes, bastion historique du club, le travail commence dès les plus jeunes âges avec Patrick Liogier, figure centrale chez les classes dites “biberons”. À ses côtés, Jean-Jacques Versaux et Daniel Chichiliane couvrent la préformation. Leur œil aguerri a permis de sécuriser plusieurs pépites locales au fil des années.

Enfin, l’Île-de-France, véritable vivier de talents, reste un axe prioritaire. Longtemps dirigée par Ludovic Paradinas et Jean-Claude Anquetil qui ont convaincu Mickaël Nadé de devenir stéphanois, la zone est désormais entre les mains de Hamdane Karouni et Jean-Claude Anquetil, récemment épaulé par Mahamadou Gory, une recrue ambitieuse. Ce dernier est déjà à l’origine de la signature du jeune Lenni Martigues (génération 2012) en provenance du Blanc-Mesnil, qui rejoindra le club en 2027.

Le chef d’orchestre de cette organisation ? Gérard Fernandes, pilier du club depuis plusieurs décennies, garant de la cohérence de cette politique de détection sur le long terme.

Un processus collectif rigoureux pour limiter les erreurs

À l’ASSE, chaque signature est le fruit d’un processus de validation collective. Si les scouts sont les premiers maillons, leur travail ne s’arrête pas à la simple détection. Il s'agit d’établir des dossiers complets : observations terrain, rapports comportementaux, potentiel de progression, intégration dans la philosophie du club…

Ce processus minutieux a permis de limiter les erreurs de recrutement et d’augmenter le taux de réussite à la signature de contrats professionnels. Depuis la génération 2000, une quarantaine de jeunes issus du centre de formation ont signé un premier contrat pro avec les Verts de 3 saisons. Une statistique remarquable dans un contexte toujours plus concurrentiel.

Parallèlement à ce travail quotidien, le club organise chaque saison une détection dédiée aux clubs partenaires. Cet événement, souvent déterminant, permet de repérer des profils prometteurs issus de structures en lien avec l’ASSE. C’est dans ce cadre que des joueurs comme Charles Abi, Antoine Gauthier ou encore Paul Eymard – en attente d’un éventuel premier contrat pro – ont été détectés. Une preuve supplémentaire que la cellule recrute aussi “en interne”, avec des partenariats locaux bien structurés.

Une réussite mesurée : les recruteurs de l'ASSE derrière les pros

La liste des joueurs devenus professionnels (avec une signature de 3 ans) témoigne de la réussite collective du système. Chaque nom cache un travail de longue haleine.

Génération 2000 : Wesley Fofana (Rafik Allaf), Etienne Green et Baptiste Gabard (Patrick Liogier), Rocha Santos (Fernandes), Charles Abi (club partenaire).

Génération 2001 : William Saliba (Paradinas), Aimen Moueffek (Liogier), Bilal Benkhedim (Allaf), Stefan Bajic (Liogier), Tyrone Tormin (Paradinas), Victor Petit (Chichiliane).

Génération 2002 : Maxence Rivera, Marvin Tshibuabua (Versaux), Abdoulaye Bakayoko, Ahmed Sidibe et Bryan Djile Nokoue (Karouni), Mathys Saban, Lucas Calodat, Abdoulaye Sidibé (Paradinas), Louis Mouton (Liogier).

Génération 2003-2004 : Lucas Gourna, Yanis Lhéry, Darling Bladi (Paradinas), Beres Owusu (Karouni), Karim Cissé (Versaux), Jibril Othman (Liogier), Antoine Gauthier (Club partenaire).

Génération 2005-2006 : Ayman Aiki, Kevin Pedro, Mathis Amougou, Enzo Mayilla, Meyvin Agesilas (Karouni), Jebryl Sahraoui (Rafik Allaf), Noah Raveyre (Club partenaire, signé au Milan AC)

Génération 2007-2008 : Fodé Camara (Anquetil, signé à l’OM), Djylian N’guessan (Liogier), Luan Gadegbeku, Nadir El Jamali (Karouni).

Chaque génération montre l’impact direct des recruteurs sur le parcours des jeunes. On retrouve la patte de Patrick Liogier comme un fil rouge, celle de Ludovic Paradinas pour la zone parisienne, ou encore celle de Karouni, devenu incontournable sur les dernières cuvées.

Et demain ? Le travail de Mahamadou Gory, encore discret en surface, commence à porter ses fruits. Les premiers effets se feront sentir à l’horizon 2030, avec l’arrivée de jeunes profils déjà ciblés comme Lenni Martigues.

Même son de cloche pour Kaisse Hannachi avec Naoufan Mnemoi. Le recrutement du jeune international français U16, est significatif : son recrutement incarne cette nouvelle génération de scouts impliqués, compétents et visionnaires. L’ASSE estime beaucoup ce joueur, preuve que la cellule n’est jamais à court de flair.

Une politique ambitieuse au service du renouveau

L’AS Saint-Étienne peut se targuer d’avoir gardé une longueur d’avance dans la détection des jeunes talents, malgré les turbulences sportives. Le club continue de former et de valoriser, fidèle à sa tradition et à son ADN.

Cette réussite repose sur un maillage humain, des hommes de terrain passionnés, formés, fidèles au club et dotés d’une vraie vision. Gérard Fernandes veille à l’équilibre et à la cohérence globale. Autour de lui, les scouts font le lien entre le terrain, les familles, les éducateurs, et les dirigeants. Un rôle pivot, souvent méconnu, mais ô combien crucial.

Dans une époque où les projecteurs sont souvent braqués sur les résultats immédiats, l’ASSE mise sur la pédagogie, la projection à long terme, et la fidélité à ses valeurs. Une stratégie lucide, qui pourrait bien, à nouveau, faire éclore de grands talents… en Vert.