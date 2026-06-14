Avant de rejoindre l'ASSE, Ian Cathro tourne une page forte de sa carrière. L'entraîneur écossais a adressé un long message d'adieu à l'Estoril Praia. Un discours sincère, chargé d'émotion, dans lequel le nouveau coach des Verts revient sur deux années marquantes au Portugal.

Arrivé dans le Forez pour ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière, Ian Cathro laisse derrière lui une aventure qui l'a profondément marqué. Dans une vidéo publiée par l'Estoril Praia, le technicien écossais a pris le temps de remercier son ancien club, ses joueurs et ses supporters.

Avec beaucoup de sobriété, mais aussi une émotion palpable, celui qui s'apprête à prendre les commandes de l'ASSE a estimé que son cycle était arrivé à son terme. « Cela fait deux saisons et je sens maintenant que nous sommes arrivés au terme de l'aventure, car j'ai aussi le sentiment d'une mission accomplie. »

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Ian Cathro estime avoir rempli sa mission à l'Estoril

Au cours de son message, Ian Cathro a expliqué ce qu'il considérait comme sa principale réussite au sein du club portugais. « Cette mission consistait à apporter une autre image, à changer un peu les mentalités et à dire quelque chose de simple : vous allez traverser des moments difficiles, mais l'objectif est de rester concentrés sur le maintien. »

Plus encore que les résultats sportifs, l'Écossais se félicite d'avoir participé à l'évolution de l'identité du club. « Et aussi de donner un autre visage à ce club, parce que je crois que c'est un club un peu spécial. Et je continue de croire qu'il y a une grande opportunité pour l'avenir. »

Le futur entraîneur de l'ASSE a également évoqué l'un de ses souvenirs les plus marquants, celui de la fameuse banderole déployée par les supporters. « Je n'oublierai jamais le jour de la banderole : étais-je alors l'entraîneur ou un simple supporter ? À vous de choisir. »

Une séquence qui reste gravée dans sa mémoire. « Ce que j'ai ressenti de la part des joueurs ce jour-là et ce que j'ai ressenti de la part des supporters quelques mois plus tard... c'est quelque chose de vraiment très spécial pour moi. Je leur serai éternellement reconnaissant pour ce moment et pour ces émotions. »

Un message fort adressé aux joueurs avant son départ

Tout au long de son intervention, Ian Cathro a tenu à mettre en avant le groupe qu'il a dirigé durant ces deux saisons. « Je veux remercier tous les joueurs qui sont passés ici pendant ces deux saisons, car cela n'a pas été facile. Nous avons énormément travaillé et j'ai développé une véritable affection pour eux. »

L'ancien coach d'Estoril estime même avoir vécu une aventure humaine rare. « J'ai adoré travailler avec ce groupe de joueurs. Je crois que cette alchimie, qui rend un groupe un peu plus spécial, se produit rarement. »

Avant de conclure son message, Cathro a tenu à rappeler sa philosophie du métier. « Je peux être un bon entraîneur, je peux être un mauvais entraîneur, mais je serai toujours là, chaque jour, au bord du terrain, à faire tout ce que je peux pour que l'équipe gagne. »

Une déclaration qui devrait parler aux supporters stéphanois, impatients de découvrir la méthode du nouvel homme fort du banc des Verts.

L'ASSE découvre déjà la personnalité de son nouvel entraîneur

Dans la dernière partie de son discours, Ian Cathro a également évoqué les relations humaines nouées au sein du club portugais. « Je ne suis pas venu ici pour me faire des amis ; je suis venu pour travailler et essayer de gagner des matchs. »

Avant d'ajouter avec sincérité : « Mais j'ai aussi noué des amitiés. J'ai travaillé avec des personnes extraordinaires et je sais déjà que certaines d'entre elles vont me manquer. »

Des mots qui illustrent parfaitement la personnalité du technicien écossais : exigeant, focalisé sur le travail, mais profondément attaché aux personnes qu'il côtoie au quotidien.

Son message s'est terminé par une phrase symbolique qui marque la fin d'une aventure et le début d'une autre. « Mission accomplie. Le travail est fait. Et il est désormais terminé. »

À Saint-Étienne, une nouvelle mission commence désormais pour Ian Cathro. Avec l'ambition de convaincre rapidement un public stéphanois toujours très attaché à l'identité, à l'engagement et à la passion.