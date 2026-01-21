Discret, travailleur et déjà international chez les jeunes, Lorik Vial incarne parfaitement le profil du gardien moderne formé à l’ASSE. À seulement 16 ans, le portier stéphanois poursuit une ascension maîtrisée, nourrie par le travail et une passion intacte pour le maillot vert. Portrait.

Lorik Vial n’a jamais été du genre à faire du bruit. Sur le terrain comme en dehors, le jeune gardien a toujours avancé avec calme. Né le 29 juillet 2009, il découvre le football très tôt du côté de l’AS Boën Trelins, où il évolue de U6 à U11. Un parcours classique, loin des projecteurs, mais déjà marqué par une passion assumée pour l’ASSE. En tribunes, Lorik est un habitué du Kop Nord. Sur le terrain, il commence à se faire remarquer pour son sérieux et ses qualités footballistiques.

Le tournant arrive en U12. Direction le Roannais Foot 42, club partenaire de l’AS Saint-Étienne. Lorik y restera trois saisons, jusqu’en U14. Une période charnière dans son développement. Ses éducateurs, Julie Chosson et Thomas Montagny, se souviennent d’un garçon discret, apprécié de tous. Pas le plus démonstratif, mais toujours impliqué. À l’école, pas de facilités particulières, mais un élève travailleur. Un trait de caractère qui va devenir sa marque de fabrique.

Lorik Vial, un gardien en construction dès U14

Sur le terrain, Lorik Vial montre déjà des bases solides. À Roanne, il évolue dans plusieurs catégories. U14 R1, U15 R1, parfois même en départemental. Peu importe le niveau, l’attitude reste la même. Le sourire, l’envie, et l’exigence. Ses éducateurs notent rapidement ses points forts : une communication naturelle avec sa défense, une vraie présence sur sa ligne et un jeu au pied propre. Des qualités recherchées chez les gardiens modernes.

À son jeune âge, tout n’est pas parfait et c'est rassurant. Les sorties aériennes demandent encore du travail. La concentration aussi, notamment sur la durée d’un match. Mais Lorik progresse. Surtout, il écoute. Il apprend. Et il travaille. En parallèle, il intègre le pôle Espoirs de Lyon pour deux saisons, en U14 et U15. Une étape clé. Là-bas, il se perfectionne dans un cadre exigeant, avant de rejoindre pleinement l’ASSE.

La signature chez les Verts intervient logiquement à la fin de sa saison U14. Le processus se déroule sans accroc. Le Roannais Foot 42 accompagne son jeune joueur. Lorik est déjà au pôle Espoirs. Son rêve d’enfant prend forme. Il intègre ensuite le centre sportif Robert Herbin et rejoint les U15 de l’ASSE.

De l’ASSE à l’équipe de France U17

Aujourd’hui, Lorik Vial vit une nouvelle étape majeure en compagnie de deux de ses coéquipiers. Il connaît son premier rassemblement avec l’équipe de France U17. Une récompense forte. Il fait partie des trois gardiens de la génération 2009 retenus par le sélectionneur tricolore. Un signal clair envoyé à son travail quotidien. À l’ASSE, son évolution est suivie de près. Son accession est régulière, mais jamais précipitée.

Ce qui frappe ceux qui l’ont connu plus jeune, c’est son humilité intacte. Malgré les étapes franchies, Lorik reste fidèle à ses valeurs. Travail, respect et simplicité. Ses anciens éducateurs sont unanimes. Ils lui souhaitent de conserver cet état d’esprit. Celui qui permet d’avancer sans brûler les étapes.

À Saint-Étienne, les supporters aiment ces profils. Des joueurs formés localement. Des amoureux du club. Lorik Vial en fait partie. Son histoire ne fait que commencer. Et chez les Verts, on observe déjà avec attention le parcours de ce gardien qui a grandi dans l’ombre, mais qui frappe désormais à la porte de la lumière.