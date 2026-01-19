Lorik Vial, jeune gardien de l’ASSE, franchit une nouvelle étape majeure dans son développement. Le portier stéphanois fait partie de la liste des joueurs convoqués avec l’équipe de France U17 pour un stage national organisé à Clairefontaine.

L’ASSE continue de voir ses jeunes talents récompensés. Cette fois, c’est Lorik Vial qui est mis à l’honneur. Né en 2009, le gardien de but stéphanois a été appelé avec la sélection française U17 pour un rassemblement au CNF de Clairefontaine en remplacement du rennais MOUAPA MWA MEURAILLO Thao. Une convocation méritée pour un joueur qui progresse rapidement et qui s’impose comme l’un des profils à suivre au centre de formation des Verts. Cette sélection confirme le travail réalisé par le club dans la formation des gardiens et la montée en puissance de ce jeune portier prometteur.

Lorik Vial, un parcours structuré vers le haut niveau

Arrivé à l’AS Saint-Étienne en juillet 2023, Lorik Vial s’est engagé en provenance du club partenaire Roannais Football 42. Un choix cohérent pour le jeune gardien, qui a rapidement intégré le projet stéphanois. Depuis deux saisons, il évolue sous les couleurs de l’ASSE et franchit les étapes avec sérieux et régularité.

Cette saison marque un tournant supplémentaire. Pensionnaire du pôle espoir de Lyon, Lorik Vial bénéficie d’un environnement de travail exigeant, parfaitement adapté au haut niveau. Son évolution technique, sa lecture du jeu et sa maturité dans les cages sont régulièrement soulignées par le staff. À seulement 16 ans, il affiche déjà une belle sérénité, qualité essentielle à son poste.

Cette convocation en équipe de France U17 vient valider ce parcours construit étape par étape. Elle récompense son investissement quotidien et la confiance accordée par l’ASSE à un profil encore en devenir, mais déjà très prometteur.

Une double représentation stéphanoise à Clairefontaine

Lorik Vial ne sera pas le seul Stéphanois présent lors de ce rassemblement national. Le défenseur Nathan Kasia (portrait ici), lui aussi pensionnaire de l’ASSE, figure également sur la liste des joueurs convoqués. Une double présence qui met en lumière la qualité du travail de formation réalisé à Saint-Étienne.

L’ASSE peut se réjouir de voir l’un de ses jeunes gardiens intégrer la sélection nationale. Sans brûler les étapes, Lorik Vial trace son chemin avec constance. Cette convocation n’est qu’une étape, mais elle confirme que le club tient là un gardien à fort potentiel pour les années à venir.