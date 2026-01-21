Né à Roanne et pur produit de la Loire, Lucas Da Cunha n'a jamais porté le maillot de l'ASSE malgré un attachement particulier pour les Verts qu'il a souvent clamé. Recalé par L'Étrat, le milieu de terrain brille désormais en Italie, où il est le capitaine de la séduisante équipe de Côme.

C'est un raté que l'ASSE pourrait longtemps regretter. Né le 9 juin 2001 à Roanne, Lucas Da Cunha est un pur produit du football ligérien. Aujourd'hui épanoui en Italie, où il porte le brassard de capitaine à Côme, séduisant sixième de Serie A, le milieu de terrain a longtemps cru que sa carrière ne décollerait pas. Pré-formé au Roannais Foot 42, le petit Lucas essuie un premier coup dur à ses 13 ans. Les deux clubs phares de la région, l'Olympique Lyonnais et surtout l'AS Saint-Etienne, club favori de la famille Da Cunha, choisissent de recaler le petit ailier de poche. À l'époque, le garçon essuie même un refus de la part du pôle espoir de Dijon.

L'ASSE n'a pas eu le nez creux

Un début de carrière semé d'embuches avant que le Stade Rennais FC ne flaire le bon coup en offrant à Da Cunha une place au centre de formation, qu'il rejoint en 2016, à l'âge de 15 ans. Conscient qu'il ne doit pas laisser passer sa chance, le gaucher ne tarde pas à prouver sa valeur au sein d'une Académie réputée en Europe. Dès décembre 2017, le Roannais paraphe son premier contrat professionnel. Mérité pour un joueur qui s'éclate lors d'une saison 2017-2018 auréolée d'un titre de champion de France U17 après une finale remportée face à Toulouse (2-0).

Un premier trophée suivi d'un second la saison suivante où, alors que le Borussia Dortmund s'intéresse à son cas à l'été 2018, Lucas Da Cunha reste fidèle au SRFC. Un choix couronné de succès le 2 juin 2019, lorsque le Roannais porte le Stade Rennais vers un titre de champion de France U19 grâce à une finale survolée face à Montpellier (4-0). Un match disputé à Andrézieux au cours duquel, devant sa famille, le gaucher s'offre un triplé !

Il maintient Clermont l'année où l'ASSE est reléguée

Dans la suite logique des choses, Da Cunha fait sa première apparition en professionnel le 28 novembre 2019. En Ligue Europa, l'ailier entre en jeu lors d'une rencontre perdue face au Celtic Glasgow (3-1). En Ligue 1, il apparaît à cinq reprises au cours de la saison 2019-2020, trop peu au goût du Roannais qui décide de s'en aller à l'intersaison suivante. Recruté par Nice, qui vient d'être racheté par le groupe INEOS, Da Cunha est immédiatement prêté à Lausanne. En Suisse, le gaucher, repositionné en tant que milieu offensif, s'offre sa première saison pleine chez les professionnels, avec 28 matches joués et six buts marqués.

De retour sur la Côte d'Azur lors de la saison 2021-2022, Da Cunha apparaît à dix reprises (cinq titularisations) sous le maillot niçois lors de la première partie de saison. En manque de temps de jeu, une nouvelle fois, le Roannais termine l'exercice sous le maillot de Clermont, où il participe au maintien du club auvergnat en Ligue 1 alors que l'ASSE descend en Ligue 2. Espérant enfin avoir sa chance à Nice, Da Cunha tombe de haut en apprenant sa mise à l'écart du groupe des Aiglons. Alors qu'il n'a pas disputé la moindre minute, le gaucher est recruté en janvier 2023 par le Côme de Cesc Fabregas, alors en Serie B.

À Côme, l'explosion

Un transfert synonyme de renaissance pour Da Cunha. "Je suis à Nice et je n'ai pas de temps de jeu. Je cherche un nouveau projet et avec mes agents, on trouve Côme. Pour le coup, ça ne me parle pas trop au début. Et puis quand je me renseigne, je vois qu'il y a des grands noms comme Fabregas qui est là en tant que joueur, Thierry Henry qui est là en tant qu'actionnaire. Donc forcément, je me penche dessus. Deux ans après, c'est un super choix", expliquait le joueur au Media Carré en avril dernier. Après six premiers mois d'acclamation où il dispute 18 matches, le Roannais s'impose comme un titulaire indiscutable lors de la saison 2023-2024 (35 matches, sept buts, six passes décisives), que Côme bouclera à la deuxième place, synonyme de montée en Serie A.

Nommé entraîneur après sa retraite, Fabregas fait rapidement de Da Cunha un joueur majeur de son effectif. La légende espagnole ira même jusqu'à donner le brassard de capitaine à celui qui n'a alors que 23 ans à neuf reprises lors de la deuxième partie de saison 2024-2025. Repositionné en milieu de terrain relayeur, le gaucher débute 30 matches et marque trois fois en 36 apparitions au total. Le voilà lancé, en témoigne son début de saison 2025-2026, où le Roannais est le capitaine d'une formation de Côme particulièrement séduisante (6e de Serie A).

Une porte toujours ouverte pour l'ASSE ?

"J’ai eu le privilège de partager le terrain avec lui lors de ma dernière année en tant que joueur. J’ai été témoin de son évolution sûr et en dehors du terrain. Son leadership s’est développé au quotidien, saluait Fabregas à la fin du mois d'octobre 2025. Il ne manque jamais un entraînement, fait toujours passer l’équipe en premier et il continue d’évoluer chaque jour A son âge, le meilleur reste à venir." Des louanges sorties de la bouche d'une légende du football, pas mal pour un joueur à qui l'ASSE n'a pas fait confiance à son jeune âge.

Toutefois, le Roannais ne ferme la porte à un potentiel passage dans le Forez : "Si un jour je peux porter ce maillot, ce sera une grande fierté." De quoi prendre sa revanche sur une histoire partie du mauvais pied...