Héros de la montée en Ligue 1 avec l’ASSE en 2024, Ibrahima Wadji a refait parler de lui loin du Forez. Libre depuis la fin de son contrat à Saint-Étienne, l’attaquant sénégalais a marqué cette semaine sous ses nouvelles couleurs.

Recruté à l’été 2022, Wadji avait rapidement trouvé sa place dans l’effectif stéphanois. Dès sa première saison, il s’était imposé comme l’un des principaux atouts offensifs, terminant deuxième meilleur buteur du club lors de l’exercice 2022-2023 avec douze réalisations, derrière Jean-Philippe Krasso. Sa combativité et ses appels dans la profondeur avaient apporté une dimension supplémentaire au jeu des Verts en Ligue 2.

La suite a toutefois été plus compliquée. Une grave blessure à la cheville subie dès le début de la saison suivante à Rodez a freiné son élan. Entre rechutes et retours avortés, l’attaquant sénégalais n’a disputé que sept rencontres de championnat lors de la saison 2023-2024. Une période frustrante pour un joueur qui semblait destiné à jouer un rôle majeur dans le projet sportif stéphanois, mais qui n’a jamais réellement retrouvé une pleine continuité physique.

Malgré ces difficultés, Wadji a laissé une trace indélébile dans l’histoire récente de l’ASSE. Lors du barrage retour d’accession face à Metz, le 2 juin 2024, alors que les Verts semblaient proches de voir leur rêve s’évanouir, Olivier Dall’Oglio décidait de lancer l’attaquant sénégalais en prolongation. À la 117e minute, Wadji inscrivait le but décisif, envoyant Saint-Étienne en Ligue 1 au terme d’un scénario irrespirable.

Ibrahima Wadji se rassure après les galères

Trois ans après son arrivée à l’AS Saint-Étienne, Ibrahima Wadji poursuit sa carrière à l’étranger. Libre depuis le 30 juin, l’ancien attaquant des Verts s’est engagé avec le Turan Tovuz, en Azerbaïdjan, un championnat qu’il connaît bien pour y avoir évolué sous les couleurs de Qarabağ. En stage de préparation hivernale à Antalya, le club azéri affrontait le Pogon Szczecin en match amical. Dans une rencontre finalement perdue 3-2, Wadji s’est illustré en inscrivant le but du break après un long raid solitaire initié depuis son propre camp.

Ce but, marqué à la 34e minute, a rappelé certaines qualités qui avaient séduit le public de Geoffroy-Guichard : vitesse, puissance et capacité à faire la différence balle au pied. Même si son équipe a été renversée en seconde période, notamment par un doublé de Kamil Grosicki, cette réalisation va rassurer un joueur qui cherchait avant tout à retrouver du rythme et de la continuité après plusieurs saisons hachées.