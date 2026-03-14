Au même titre que l'équipe professionnelle, les U17 de l'ASSE se déplaçaient ce samedi à Grenoble pour y affronter le GF38. Le match se déroulait au stade du Vercors à 15h. Voici le résumé de la rencontre.

Vainqueur 3-1 lors de la dernière rencontre contre Lyon la Duchère, David Le Moal n'a pas caché sa satisfaction sur le site officiel à l'issue de la rencontre : "Je pense que cette victoire est méritée. J'ai beaucoup aimé notre première mi-temps, dans les déplacements, les connexions, les choix de jeu… même si tout n'a pas été fait parfaitement. La deuxième période a été moins plaisante. On a fait moins d'efforts, ce qui a donné du temps à notre adversaire. On aurait pu continuer à jouer et prendre plus de plaisir, c'est là aussi que j'attends les joueurs. Il faudra bonifier ce succès dans un rendez-vous qui ressemblera à celui-ci, face à Grenoble qui joue également son maintien. On reste dans notre objectif de développement, avec aujourd'hui un U15 et des U16 alignés. L'objectif est qu'on avance !"

La compo de l'ASSE

XI de départ : R. Fuleki - N. Mnemoi, Assoumani, Ngindu, Marliac - Gary, Mendy, Thouilleux - S. Fuleki, Freychet, Lengi.

Sont entrés en jeu : Kissoum, Piskor, Akil, Mansouri.

Résumé de la rencontre

La première mi-temps ne permet à aucune des deux équipes de se détacher au tableau d'affichage. Les Verts écoperont de deux cartons jaunes mais c'est à l'heure de jeu que les locaux vont ouvrir le score. Désireux de recoller au score, David Le Moal jette toutes ses forces dans la bataille avec quatre changements. Finalement, c'est le GF38 qui marque le second but et s'impose 2-0. Un mauvais coup pour l'ASSE dans la quête dans son maintien.

La semaine prochaine, les coéquipiers de Naoufan Mnemoi recevront Air Bel à l'Etrat. Une rencontre qui se disputera le dimanche à 15h.

Crédit photo : asse.fr