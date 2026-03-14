L'ASSE défie le Grenoble Foot 38 ce samedi, pour le compte de la 27e journée de Ligue 2. Et l'arbitre de la rencontre a été désigné.

Cinq victoires consécutives depuis la nomination de Philippe Montanier sur le banc de l'ASSE. Et pourquoi pas six ? C'est sans doute ce qu'espéreront les Verts ce week-end face à Grenoble.

Désormais à la quête du titre, les Stéphanois sont en position de chasseurs. La moindre erreur de l'ESTAC, qui affrontera Annecy, pourrait profiter aux Verts.

Un arbitre bien connu de l'ASSE

Ruddy Buquet a été désigné pour diriger les débats ce samedi.

Cette saison, l’homme en noir est davantage habitué aux pelouses de Ligue 1 qu’à celles de Ligue 2. Il n'a arbitré qu'une seule rencontre de seconde division, entre Bastia et Troyes, le 16 février dernier (0-0). La semaine suivante, Troyes lançait sa série actuelle de trois victoires consécutives.

Du côté de Saint-Etienne, Ruddy Buquet est loin d'être un inconnu. L'ASSE et l'arbitre se sont déjà croisé à 35 reprises depuis 2009. Et le bilan est globalement positif. Saint-Etienne a remporté 51% de victoires sous ses ordres (18), et concédé seulement 22% de défaites (8) pour 9 nuls. Mais les deux dernières oppositions sous ses ordres ont laissé un goût amer aux Stéphanois. Lors de la saison 2021-2022, l’ASSE s’était lourdement inclinée face à Lorient (6-2) puis à Nice (4-2).

Du côté de Grenoble, les statistiques sont bien moins favorables. Avec l'amiénois au sifflet, le GF38 a concédé 50% de défaites (6). Pire encore, les Isérois n'ont plus connu la victoire en championnat sous ses ordres depuis 2008-2009, lors d’un succès face à Sochaux (2-1).

Le bilan de Ruddy Buquet en Ligue 2 :

111 rencontres dirigées

404 cartons jaunes distribués

24 cartons rouges distribués

21 pénalty accordés

Les arbitres de la J27 de Ligue 2

AS Nancy Lorraine – Le Mans FC

Arbitre principal : Eddy Rosier

Arbitres assistants : Bastien Courbet et Frédéric Hebrard

En Avant Guingamp – Amiens SC

Arbitre principal : Thierry Bouille

Arbitres assistants : Florent Marmion et Gaëtan Damy

Clermont Foot 63 – Pau FC

Arbitre principal : Faouzi Benchabane

Arbitres assistants : Nicolas Rodrigues et Gilles Lang Kaercher

SC Bastia – US Boulogne Côte d’Opale

Arbitre principal : Rémi Landry

Arbitres assistants : Laurent Coniglio et Élodie Coppola

Red Star FC – USL Dunkerque

Arbitre principal : Alexandre Perreau Niel

Arbitres assistants : Romain Galibert et Jean-Paul Neves Gouveia

Stade de Reims – Rodez Aveyron Football

Arbitre principal : Mikaël Lesage

Arbitres assistants : Sébastien Lemaire et Christopher Spadafora

Grenoble Foot 38 – AS Saint-Étienne

Arbitre principal : Ruddy Buquet

Arbitres assistants : Quentin Guidou et Loris Leporati

FC d’Annecy – ESTAC

Arbitre principal : Brendan Roffet

Arbitres assistants : Camille Soriano et Yann Thenard