Dans quelques instants, l’AS Saint-Étienne (ASSE) va disputer une rencontre de la 27ᵉ journée de Ligue 2. Philippe Montanier a choisi les onze joueurs qui débuteront sur la pelouse de Grenoble ce samedi soir. Voici la compo des Verts.

Sur la pelouse du Stade des Alpes, l’ASSE a l’ambition d’aller chercher un sixième succès de suite en Ligue 2. Toujours invaincus sous les ordres de Philippe Montanier, les Verts comptent bien maintenir la pression sur l’ESTAC, qui jouera lundi à Annecy.

Larsonneur forfait, Maubleu retrouve son club formateur

Absent depuis le 24 janvier dernier, Chico Lamba est proche d’un retour avec l’ASSE. Ce week-end, le jeune portugais devrait retrouver du temps de jeu. Le joueur venu d’Arouca est laissé à la disposition de la réserve pour affronter Dijon ce dimanche en N3. Maxime Bernauer travaille également en vue d’un retour aux séances collectives prochainement.

Pour ce déplacement, Philippe Montanier devra une nouvelle fois se passer de Florian Tardieu. L’ancien troyen ne devrait pas être de retour dans les prochaines semaines selon son entraîneur. L’absence du natif d’Istres n’est pas la seule recensée par l’ASSE au milieu. Mahmoud Jaber est toujours en individuel et devra sans doute patienter jusqu’au retour de la trêve internationale pour espérer reprendre la compétition. De son côté, Nadir El Jamali reste toujours absent après son intervention chirurgicale au genou il y a quelques jours.

Le club stéphanois a également pu retrouver un nouveau joueur sur les pelouses du centre d’entraînement ces derniers jours. Absent depuis fin janvier après s’être cassé la main, Joao Ferreira a repris la course.

L’ASSE devra également faire sans Gautier Larsonneur sur la pelouse du GF38. Touché à la cuisse en fin de match face au Red Star, samedi dernier, le gardien stéphanois devrait être absent à minima jusqu’à la trêve internationale. Brice Maubleu va alors prendre la relève et connaître sa première en Ligue 2 avec les Verts. Ironie du sort, cette première aura lieu face au club dans lequel il a été formé et évolué de 2008 à 2012 puis de 2014 à 2014.

La composition de l’ASSE