Les U17 de l'ASSE reprenaient leur quotidien avec le retour du championnat U17 national après deux semaines de trêve. Pour cette 19ᵉ journée, les Verts recevaient Lyon la Duchère à 15h. Résumé de la rencontre.

Défaits 2-3 contre le Cavigal de Nice lors de la dernière journée, le coach stéphanois Frédéric Dugand avait livré son ressenti : "J’ai le sentiment que cette défaite n’est pas méritée. Un match nul aurait plus validé cette rencontre. Mais mon regret, c’est que nos adversaires n’ont pas besoin de travailler pour marquer un but, qu’on donne les trois réalisations du jour. L'équipe travaille, mais notre principal adversaire, c'est nous et notre concentration."

La compo de l'ASSE

XI de départ : Vial - Fayolle, Mnemoi, Assoumani, Ngindu, Marliac - Mendy, Gary, Thouilleux - Fuleki, Freychet.

Résumé du match

Dans ce match de la peur, les Verts se devaient de gagner pour s'éviter une fin de saison trop stressante. Début de match quasi parfait. Sur une belle offensive stéphanoise, les joueurs de David Le Moal vont obtenir un penalty. C'est Madi Gary qui s'occupe de transformer. 1-0 pour les Verts après une vingtaine de minutes. Les coéquipiers de Naoufan Mnemoi vont doubler la mise grâce à un bijou de Lenny Marliac. Le latéral gauche envoie une frappe lointaine qui fait mouche. 2-0, c'est le score à la pause lorsque les deux équipes regagnent les vestiaires.

Trouvé dans son couloir, Noham Akil dépose un centre parfait sur la tête de Samuel Fuleki qui ne se fait pas prier. 3-0 à l'entame de la seconde période qui font grand bien. Une façon de se mettre à l'abri. 3-1, c'est le score final de cette rencontre après que les visiteurs aient réduit le score. Un très bon coup comptable pour les jeunes stéphanois.

La semaine prochaine, les Verts affronteront Grenoble Foot 38 le samedi à 15h en terres grenobloises pour le compte de la 20e journée de championnat.