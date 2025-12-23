Passé par l’AS Saint-Étienne (ASSE) de 2022 à 2025, Benjamin Guy a intègré le staff technique des Lions de la Teranga pour la CAN 2025.

Nommé préparateur physique de l’équipe nationale du Sénégal, Benjamin Guy fait son retour sur le devant de la scène à l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, qui se tient au Maroc du 21 décembre au 18 janvier. L’ancien membre du staff de l’ASSE a renforcé l’encadrement de Pape Thiaw avec l’objectif assumé de remporter la CAN.

Un préparateur expérimenté passé par la Ligue 1… et l’ASSE

Benjamin Guy, 45 ans, n’est pas un inconnu pour les supporters de l'ASSE. Après de longues années au Dijon FCO, où il a occupé le rôle de préparateur physique pendant près de 10 ans, avant de suivre Olivier Dall’Oglio à Brest puis à Montpellier. En 2022, il a rejoint l’AS Saint-Étienne (ASSE) dans une période difficile pour le club. Il restera malgré le départ de son ami de toujours ODO pour assurer la continuité avec Eirik Horneland. En juin dernier, les dirigeants décide de ne pas le prolonger. Il était libre depuis.

Sa nomination au sein du staff sénégalais apparaît comme un nouveau challenge interessant, lui qui a connu aussi bien la Ligue 1 que la Ligue 2, et qui a participé à des montées et des saisons de maintien.

Un staff élargi pour viser le sacre continental

Pape Thiaw, sélectionneur des Lions depuis son succès au CHAN, mise sur un encadrement étoffé pour encadrer ses stars, à l’image de Sadio Mané ou Kalidou Koulibaly. En plus de Benjamin Guy, d’autres renforts étaient attendus : masseurs, kinés et préparateurs complémentaires seraient déjà intégrés au groupe, en attente d’une officialisation de la FSF.

Benjamin Guy a déjà été aperçu sur la pelouse du stade Abdoulaye Wade lors des premières séances d'entraînement, aux côtés de Hussein Bichara Farhat selon Senenews.

Derniers réglages avant le départ pour le Maroc

Le Sénégal a achèvé sa courte préparation la semaine dernière avant de lancer la compétition. Le Sénégal jouait ce mardi face au Botswana. Une premiere victoire pour rejoindre la RDC en tête du groupe D de la CAN.

Source : SeneNews