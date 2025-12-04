Fousséni Kaloga et Paolo Freychet ont vécu un rassemblement marquant avec l’équipe de France U16 Avenir à Clairefontaine, une étape importante pour leur progression et pour l’ASSE.

Six jours intenses. Les deux jeunes talents de l’ASSE ont quitté l’Étrat début décembre pour rejoindre Clairefontaine. Ils y ont retrouvé la sélection U16 Avenir, un groupe élargi composé de 34 joueurs. Le staff tricolore voulait observer un maximum de profils durant ce stage. L’occasion parfaite pour Kaloga et Freychet de montrer leur niveau.

L’un des moments clés du rassemblement était la rencontre face aux U17 du Stade Malherbe de Caen. Un test solide face à une équipe structurée et habituée aux joutes du championnat national U17. Les Bleuets ont répondu présent et ont remporté le match 2-0. Comme prévu, l’ensemble des 34 joueurs ont eu du temps de jeu. Kaloga et Freychet ont disputé 30 minutes chacun, comme l’ensemble de leurs coéquipiers. Ils ont montré de l’énergie, de la discipline et une belle activité dans leur zone de jeu.

En plus de ce match, le groupe avait également participé à une opposition interne. Un exercice apprécié par les formateurs car il permet d’observer les profils dans des conditions proches de la compétition. Là encore, les jeunes Stéphanois ont tenu leur rang.

De retour ce vendredi à L’Étrat, ils retrouvent le groupe U17 avec un mélange de motivation et de confiance. Un passage en Bleu reste toujours une expérience précieuse pour les jeunes joueurs. Leur progression sera suivie de près dans les prochaines semaines.

Une expérience qui renforce la formation de l'ASSE

Ce type de rassemblement donne du rythme et offre une autre vision du jeu aux jeunes. Kaloga et Freychet reviennent avec des repères supplémentaires. Le staff de l’ASSE apprécie ce genre de dynamique, surtout pour des joueurs en pleine évolution.

Pour l’ASSE, voir deux joueurs appelés dans la même sélection est un signe fort. Cela confirme la qualité du travail mené au centre de formation. Clairefontaine reste un lieu d’exigence où chaque joueur doit prouver sa valeur. Kaloga et Freychet ont répondu présent et ont montré qu’ils peuvent suivre le rythme des meilleurs joueurs de leur génération. Leur participation au succès 2-0 face à Caen n’est qu’un élément, mais il souligne leur capacité à s’adapter.

Leur saison se poursuit désormais avec un groupe U17 en difficulté, qui peine à s'affirmer en championnat.