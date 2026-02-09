Mis à part la belle victoire des pros contre Montpellier (1-0), c'est un week-end peu prolifique qui vient de s'achever pour l'ASSE. Aucune des trois équipes de la formation n'ont réussi à s'imposer. Voici les différentes réactions des coachs stéphanois sur le site officiel.

N3 : ASSE 2-2 Orléans

Buts : N’Guessan (50e, 64e) pour l’ASSE; Diako (28e), Cissé (81e) pour Orléans.

Expulsion : Othman (90e+5)

ASSE : Stojkovic, Appiah, Dodote, Annan (puis Hornech, 46e) - Mouton, A. Traoré, Sissoko (puis Othman, 46e) - El Jamali, N’Guessan, Agesilas. Entraîneur : Sylvain Gibert.

La réaction de Sylvain Gibert

"Notre première période est mitigée dans le contenu, on ne réussit pas à imposer notre rythme. Cette faute de marquage nous sanctionne. Mais je veux surtout retenir la réaction sur le deuxième acte. On a su inverser la tendance. Malheureusement, avec des joueurs qui pour certains manquent encore un peu de rythme, on finit un peu plus difficilement. Il y a de la frustration car on n’obtient toujours pas cette victoire. Mais ça va finir par tourner, on se doit de persévérer."

Pr Équipe Pts J G N P BP BC Diff 1 US Orléans Loiret 2 31 15 9 4 2 29 14 +15 2 Mâcon 71 30 15 9 3 3 28 15 +13 3 Hauts Lyonnais 29 15 8 5 2 24 15 +9 4 AJ Auxerre 2 24 15 7 3 5 24 21 +3 5 Dijon FCO 2 23 15 6 5 4 27 23 +4 6 U.S. Feurs 20 15 5 5 5 26 25 +1 7 Saran FC 19 15 5 4 6 25 25 0 8 Vierzon FC 19 15 6 1 8 25 32 −7 9 SO Romorantin 18 15 4 6 5 23 20 +3 10 AS Saint-Étienne 2 17 15 4 5 6 16 19 −3 11 FC Chamalières 16 15 4 4 7 17 19 −2 12 Cosne UCS Football 14 15 3 5 7 17 24 −7 13 Jura Sud Foot 14 15 4 2 9 16 26 −10 14 M Y F 03 Auvergne 13 15 3 4 8 11 30 −19

U19 : Marseille 6-2 ASSE

Buts : Ouro Bang Na (15e), Levy (24e), El Kadmiri (48e, 85e, 90e), Ali (88e) pour Marseille; Yvars (24e), Aït Amer (42e) pour l’ASSE.

ASSE : Houngbo Civier - Teillol, Mouton, Mnemoi (puis Vibert, 62e), Jolivet, Lengue, Aït Amer, Moulin (puis Gary, 62e), Lutin Zidee (puis Epanya, 73e), Yvars (puis Lengi, 80e), Toty. Entraîneur : Frédéric Dugand.

La réaction de Frédéric Dugand

"On fait 70 minutes de bonne facture où l’on joue, où l’on fait également preuve de caractère. C’est étrange de le dire, mais on fait des choses bien et on passe proche d’égaliser. Mais sur cette fin de match, on prend des contres, en manquant de maturité pour faire face aux transitions bien jouées par les Marseillais. Le score est très sévère, mais en tant que formateur, je dois aussi souligner qu’on a réussi à produire des choses. Ça n’empêche qu’on ne peut être satisfait de ce résultat, même si dans l’état d’esprit, les joueurs ont répondu présents."

Pr Équipe Pts J G N P BP BC Diff 1 AS Monaco FC 21 35 17 10 5 2 37 22 +15 2 Olympique de Marseille 21 32 16 10 2 4 45 19 +26 3 Montpellier HSC 21 30 16 9 3 4 42 22 +20 4 Cavignal Nice SF 21 29 17 9 2 6 21 23 −2 5 Balma SC 21 24 17 6 6 5 24 21 +3 6 AS Saint-Étienne 21 21 16 5 6 5 24 30 −6 7 Gazélec FC Ajaccio 21 21 17 6 4 7 20 24 −4 8 Toulouse FC 21 20 16 6 2 8 28 33 −5 9 OGC Nice 21 19 16 4 7 5 21 21 0 10 SC Bastia 21 16 17 4 4 9 18 33 −15 11 Olympique Rovenain 21 16 16 3 7 6 24 30 −6 12 US Colomiers 21 15 16 4 3 9 16 33 −17 13 SC Aubagne Air Bel 21 14 17 3 5 9 18 27 −9

U17 : ASSE 1-4 AS Monaco

Buts : Thouilleux (82e) pour l'ASSE

ASSE : Fuleki - Fayolle, Mnemoi, Assoumani, Marliac - Thouilleux, Kissoum, Rised - Piskor, Bijot, Kaloga. Entraîneur : David le Moal.

La réaction de David Le Moal

« L’adversaire nous a mis en difficulté jusqu’à l’ouverture du score, intervenue autour de la 25e minute. Malgré cela, je trouve que nous avons plutôt bien réagi après ce but. Ce passage, jusqu’à la mi-temps, a sans doute été notre meilleur moment dans le match. Nous avons davantage respecté notre plan de jeu : plus d’agressivité, une défense en avançant, un bloc un peu plus haut après un début de match trop bas, et plus de verticalité dans notre jeu. Beaucoup de petits ajustements qui ont rendu cette période plus cohérente.

L’objectif était de repartir de la même manière en seconde période, ce que nous avons fait pendant une dizaine de minutes. Mais le deuxième but encaissé a été un véritable coup de massue. À partir de là, nous avons baissé collectivement : les distances entre les lignes se sont allongées, la défense est devenue plus compliquée. Face à un adversaire de qualité, cela nous a conduits à subir, à défendre en déséquilibre et à faire des choix trop aléatoires.

J’ai un peu de mal à lire cette deuxième mi-temps, car jusqu’au second but nous étions bien entrés dans le match. Ensuite, la rencontre s’est ouverte dans tous les sens. Nous avons eu quelques transitions et quelques situations, mais sans toujours bien les exploiter. Au final, la victoire de l’adversaire est méritée, tant sur le plan individuel que collectif.

De notre côté, je pense que nous n’avons pas été à la hauteur de l’événement par rapport à ce dont nous sommes capables. L’engagement était là, l’envie aussi, mais nous n’avons pas su jouer ensemble pour être réellement acteurs du match, monter plus haut et davantage menacer l’adversaire. C’est surtout là-dessus que réside ma frustration : beaucoup d’énergie, mais pas utilisée de la bonne manière. »