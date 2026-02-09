La victoire de l’AS Saint-Étienne face à Montpellier n’a pas tout réglé. Elle n’a pas non plus effacé les fragilités accumulées ces dernières semaines. Mais elle a remis un peu d’ordre dans un club qui en manquait cruellement. C’est précisément ce que souligne Patrick Guillou dans sa chronique d’après-match parue dans Le Progrès, en observateur aguerri d’un contexte stéphanois sous tension.

L’ancien défenseur des Verts replace d’abord cette rencontre dans une séquence plus large, marquée par la fin brutale de l’ère Horneland et l’arrivée express de Philippe Montanier. « Coach Philou a réussi son entrée. Un quasi-sans-faute », écrit Guillou, évoquant un entraîneur qui a su convaincre dès ses premiers mots, autant par son discours que par son attitude. Dans un club encore secoué, Montanier a surtout posé un cadre, fait de règles simples et d’une discipline assumée, loin des excès ou des grands effets d’annonce.

Guillou : "Fini pressing et contre-pressing. On ferme la boutique avec sobriété"

Sur le terrain, cette ligne directrice s’est traduite par un choix clair. Guillou le résume avec justesse : « laisser l’initiative à l’adversaire pour se concentrer sur l’aspect défensif ». Face à Montpellier, l’ASSE n’a pas cherché à dominer mais à survivre collectivement, à fermer les espaces et à réduire les risques. Un football de retenue, presque austère, mais cohérent avec l’état mental d’un groupe en quête de repères.

Cette approche pragmatique n’a rien d’un renoncement. Guillou y voit au contraire une forme de lucidité : « défendre avec pragmatisme. Fini pressing et contre-pressing. On ferme la boutique avec sobriété ». Les Verts ont accepté de jouer plus bas, de resserrer les lignes et de s’en remettre à leur engagement dans les duels. Une partition simple, sans gras ni folie, mais exécutée avec sérieux.

Quand la victoire est au rendez-vous, elle apaise tout !

Le but de Julien Le Cardinal, en fin de match, vient alors comme une récompense presque logique. Guillou conclut avec une formule qui résonne particulièrement dans le contexte actuel : « La mariée est toujours belle ». Autrement dit, quand la victoire est au rendez-vous, elle apaise tout. Elle ne garantit rien pour la suite, ni le beau jeu ni la montée, mais elle permet à l’ASSE d’avancer, enfin, sans se débattre.

Dans une saison longue et heurtée, cette soirée face à Montpellier n’est peut-être qu’un point de passage. Mais elle a offert à Saint-Étienne ce qui lui manquait le plus : un peu de calme, un cap lisible, et le droit de reconstruire sans urgence immédiate.