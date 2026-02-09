Souvent critiquée pour sa fragilité défensive, l’ASSE a frappé fort ce samedi soir. Grâce à un succès 1-0 face à Montpellier lors de la 22e journée de Ligue 2, les Verts ont surtout livré leur match le plus solide de la saison sans le ballon. Une performance statistique marquante, qui interroge sur l’impact immédiat de Philippe Montanier.

L’ASSE avait besoin de certitudes. Elle en a trouvé au moins une ce week-end. Face à Montpellier, les Stéphanois ont remporté un succès précieux, acquis grâce à un but de Julien Le Cardinal. Mais au-delà du score, c’est la manière qui retient l’attention. Longtemps pointée du doigt pour son manque de rigueur défensive, l’AS Saint-Étienne a cette fois livré une prestation quasi irréprochable.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Les Verts n’ont concédé que 0,19 expected goals à leur adversaire. Une donnée rarement atteinte cette saison. Jusqu’ici, les meilleures références défensives remontaient aux victoires contre Rodez (4-0) et Clermont (2-1), avec 0,39 xG concédé. Cette fois, l’ASSE fait encore mieux. Et ce n’est pas anodin.

Le bloc a été compact. Les lignes resserrées. Les duels gagnés. Montpellier a manqué de solutions et s’est heurté à une défense bien en place. Peu d’occasions franches. Peu de situations dangereuses. Une maîtrise défensive qui a permis aux Verts de gérer leur avantage sans trembler.

ASSE : la meilleure performance défensive de la saison

Cette rencontre restera comme une référence. Jamais l’ASSE n’avait affiché une telle solidité sur le plan statistique depuis le début de l’exercice. Le chiffre de 0,19 xG concédé illustre une domination défensive rare, presque totale.

Les centraux ont répondu présent. Les latéraux ont fermé les couloirs. Le milieu a bien protégé sa défense. Même dans les temps faibles, les Verts n’ont pas paniqué. Une image contrastant fortement avec les sorties précédentes, souvent marquées par des errements défensifs ou des buts évitables.

Cette performance collective a permis à l’ASSE de conserver sa cage inviolée. Un clean sheet précieux, autant pour le classement que pour la confiance. Dans une Ligue 2 exigeante, la solidité défensive reste un levier majeur pour enchaîner les résultats.

Julien Le Cardinal, buteur décisif, symbolise aussi cette nouvelle approche. Défenseur impliqué, engagé, décisif dans les deux surfaces. Son but offre trois points. Sa prestation confirme une dynamique plus rigoureuse.

Philippe Montanier : un impact déjà visible ?

Ce match marque également une première. Il s’agit de la meilleure performance défensive de la saison lors du premier match de Philippe Montanier sur le banc. Un détail ? Peut-être pas.

Sans bouleverser l’effectif, le nouveau coach a visiblement insisté sur l’équilibre et la discipline. Le placement, la gestion des temps faibles et la rigueur collective ont sauté aux yeux. L’ASSE a joué en équipe. Chaque joueur a respecté son rôle.

Bien sûr, un match ne fait pas une saison. Mais ce signal est fort. Après des semaines de critiques, les Verts montrent qu’ils peuvent être solides, organisés et efficaces sans le ballon. Un socle indispensable pour espérer remonter au classement.