L’AS Saint-Etienne (ASSE) a retrouvé un Chaudron plein la semaine dernière face à Boulogne-sur-Mer. Une semaine plus tard, les stéphanois étaient déja de retour à Geoffroy Guichard mais avec un nouvel entraîneur. Résumé de la rencontre entre les Verts et Montpellier.

Après avoir dit au revoir à Eirik Horneland le week-end dernier, le Chaudron accueillait son nouveau coach, Philippe Montanier. L’ancien entraîneur du téfécé faisait des débuts sur le banc de l’ASSE avec l’espoir de bien débuter son aventure.

L’ASSE démarre la rencontre avec prudence. Le bloc est en place mais le jeu manque de fluidité. Les Héraultais cherchent l’ouverture, sans réussir à déséquilibrer la défense stéphanoise. Les Verts subissent mais restent organisés. La première alerte arrive à la 16e minute. Mbuku est trouvé dans l’axe à 25 mètres. Son contrôle est bon. Sa frappe du gauche est rasante mais trop tendre pour inquiéter Gautier Larsonneur, vigilant sur sa ligne. L’ASSE souffre mais ne rompt pas.

Les Verts se montrent enfin dangereux en contre. À la 43e minute, Boakye réalise un énorme travail sur son côté droit. Il élimine deux défenseurs et sert parfaitement Miladinovic dans l’axe. Le numéro 29 manque son piqué du gauche. Une énorme occasion gâchée. Juste avant la pause, le score reste vierge. À la mi-temps, le constat est clair. Montpellier a la maîtrise. L’ASSE peine techniquement. Mais les meilleures occasions sont stéphanoises. Les Verts sont encore en vie.

ASSE – Montpellier : des occasions manquées avant le déclic

Au retour des vestiaires, le scénario ne change pas immédiatement. Le MHSC garde le ballon. L’ASSE attend et procède en transitions rapides. Le danger vient surtout des côtés. Cardona et Boakye tentent d’apporter de la profondeur.

À la 67e minute, Saint-Étienne pense avoir laissé passer sa chance. Cardona centre depuis la droite. Boakye est seul dans la surface. L’attaquant se précipite et envoie sa frappe largement au-dessus. Une occasion franche qui aurait pu coûter cher.

Le match semble se diriger vers un nul frustrant. Les Verts manquent de justesse dans le dernier geste. Montpellier pousse sans vraiment accélérer. La tension monte à Geoffroy-Guichard.

Le Cardinal libère l’ASSE sur coup de pied arrêté

À la 77e minute, tout bascule. Sur un corner frappé parfaitement par Miladinovic depuis la droite, le ballon arrive au second poteau. Le Cardinal surgit. Sa reprise de volée du pied droit est parfaite. Ngapandouetnbu est battu. Le Chaudron explose.

Ce but récompense la patience stéphanoise. L’ASSE a souffert, mais n’a jamais lâché. Les Verts gèrent ensuite leur avantage avec sérieux. Le bloc reste compact. Les duels sont gagnés. Montpellier ne trouve plus la solution. Victoire finale 1-0 !

Cette victoire permet à l’ASSE de prendre des points précieux. Elle confirme aussi la solidité mentale du groupe de Philippe Montanier. Même en difficulté dans le jeu, Saint-Étienne sait se montrer efficace. Et ça fait du bien !